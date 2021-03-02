Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?

Все хвалебные обзоры на старте продаж PlayStation 5 уже давно отгремели. Теперь, когда ситуация с дефицитом консоли постепенно начнет приходить в норму, настало время, чтобы без лишних эмоций оценить все ее реальные плюсы и ответить себе на вопрос: есть ли смысл покупать PS5? Этим мы и займемся в данном обзоре.

Комплектация

Sony PlayStation 5 поставляется в коробке впечатляющих размеров. Внутри нее находятся сама консоль, геймпад Sony DualSense, кабель для его подзарядки USB Type-C длиной 1.4 м, кабель HDMI 2.1, подставка и стандартный набор документаций.

Внешний вид

Как говорится, встречают по одежке, поэтому PlayStation 5 получил соответсвующий кардинально новый дизайн. По своим плавным обтекаемым формам он напоминает некий космический корабль из будущего.Интересно, что у Sony до этого уже было устройство в подобном стиле — шлем виртуальной реальности Sony PlayStation VR.

Но красота требует жертв, и в данном случае пришлось ощутимо сильно увеличить габариты консоли: 104x390x260 мм. По факту это значит, что теперь ее сложнее поставить рядом с телевизором.

Из больших размеров PlayStation 5 вытекает большой плюс в виде мощной системы охлаждения. Теперь она сделала с большим запасом, и на данный момент не существует настолько требовательной игры, которая заставила бы кулеры издавать высокий уровень шума.

Если снять две белые панели по бокам, то станет видно, что система охлаждения состоит из кулера внушительных размеров. Кстати велика вероятность, что со временем можно будет докупить сторонние панели на PS5 в необычных цветах или с красочными принтами.

Также можно заметить наличие слота под SSD формата M.2 размером до 22100. Единственное, что на данный момент он не поддерживается, поэтому первое время придётся довольствоваться внутренним накопителем.

В эпоху, когда флагманские смартфоны продают без зарядных устройств, Sony расщедривается и кладет всем в комплект подставку для горизонтальной и вертикальной установки консоли. Устанавливается она довольно просто. В положении лежа достаточно состыковать два паза сзади, а в стоячем закрутить ее на винт, который прячется под самой подставкой в скрытой нише.

Дополнительный шарм внешнему виду PlayStation 5 придает подсветка. В рабочем состоянии консоли она горит синим цветом, при включении белым, а при выключении зеленым.

У нас на тесте версия консоли с дисководом. Она стоит на 9 000 рублей дороже, чем Digital Edition, то есть 46 990 рублей. Данную версию стоит брать тем, кто больше предпочитает приобретать игры на физических носителях или обладает приличной коллекцией фильмов в Blu-Ray качестве.

На передней панели разместились USB Type-C, USB 2.0, клавиша включения и запуска Blu-Ray привода.

Сзади же из разъемов у нас имеются USB 3.2 Gen. 2, LAN, HDMI 2.1, вход для питания и замок Кенсингтона.

Начинка

PlayStation 5 работает на новом восьмиядерном процессоре AMD Zen 2 с динамической частотой до 3,5 ГГц. За графику отвечает кастомные решение в виде архитектуры RDNA 2 с частотой до 2,23 ГГц. Суммарная мощность находится на отметке в 10,28 Тфлопс. Поддерживается технология трассировки лучей. Объем оперативной памяти типа GDDR6 составляет 16 Гбайт, а ее скорость 448 ГБ/сек. Блок питания стал также более мощным — 350 Вт.

Геймпад Sony DualSense

Сильнейший плюс PlayStation 5 заключается в том, что в нем используется кастомный SSD, который распаян на плате. Его объем составляет 667 Гбайт, а скорость передачи данных целых 5,5 ГБ/сек, что мягко говоря впечатляет. Благодаря этому игры загружаются намного быстрее, а весь геймплей в новых играх происходит без склеек.Над звуком в PS5 тоже поработали. За его исполнение отвечает отдельный чип, который называется Tempest 3D. По словам Sony он способен анализировать сотни источников звуков и точно их воспроизводить. Сложно сказать, насколько это близко к истине, но факту звук стал действительно играть более детализировано и насыщенно.Большинству задолго до презентации PlayStation 5 было очевидно, что она станет на порядок производительнее и, вероятнее всего, получит быстрый SSD. Но никто не ожидал увидеть такого сильно скачка развития в обновленном геймпаде. Теперь он называется DualSense.

Новая система вибрации получила название Haptic Engine. Она состоит из двух моторов, которые встроены по обе стороны ручек. Подобное решение позволяет имитировать ощущение ходьбы по различным поверхностям, ударов при падении, переключений передач в машине и многое другое.

Курки стали адаптивными. Это значит, что они имеют разную степень отдачи, позволяющая, к примеру, точно передать чувства от стрельбы из винтовки или другого оружия.

По центру геймпада находится микрофон. С его помощью можно держать связь с напарниками по команде, поэтому теперь совсем необязательно использовать гарнитуру для этих целей.

DualSense по своим размерам стал еще больше, чем прошлый геймпад DualShock 4. Причина этого кроется в увеличенной батарее до 1560 мАч. Ее хватает до 10 часов игры. Зарядка происходит по разъему USB Type-C.

Интерфейс

Интерфейс системы был серьезно переработан. Его главное изменение заключается в том, что PlayStation Store теперь является частью всей систему и его надо каждый раз отдельно запускать.

Если во время запущенной игры нажать на клавишу PS, то вас не перекинет в главное меню, а высвятятся карточки. В них могут отображаться последние выбитые ачивки, наиболее популярные режимы или записанный вами ролик.

Настройки остались такими же интуитивно понятными. Можно сходу найти нужный элемент. Из минусов стоит отметить отсутствие возможности подключения Bluetooth колонки напрямую к консоли.

Раздел мультимедиа вынесен в отдельное окно. Видимо, Sony со временем планирует делать на него все больший упор. На данный момент в нем есть Apple TV YouTube, Netflix, Twitch, Окко, Megogo и другое.

PlayStation 5 поддерживает большую часть игр от PS4. Если хотите перенести их со своей прошлой консоли, то нужно подключить обе консоли к одному Wi-Fi и в PS5 перейти в раздел Настройки, Система, Системное программное обеспечение, Передача данных и нажать продолжить. Также можно просто перенести все свои игры на внешний накопитель и подключить его к PlayStation 5, как мы и сделали.

Если для демонстрации всех особенностей PlayStation 4 была создана небольшая демка, которая длится всего 5 минут, то с PlayStation 5 была разработана отдельная игра Astro’s Playroom. Она наглядно показывает все особенности консоли нового поколения и доходчиво дает понять, как они в купе могут сильно повысить спектр получаемых эмоций.

Из приятного также стоит выделить 20 бесплатных игр, доступ к которым может получить каждый, кто купил консоль. Единственное, что для их запуска потребуется подписка PS Plus.

Итоги

PlayStation 5 вышла крайне достойным представителем нового поколения. Она оправдала все ожидания и даже превзошла их, если говорить о геймпаде DualSense. У нее огромный запас мощности, тихая система охлаждения, крайне быстрый SSD, удобный и понятный интерфейс, а также красивый внешний вид.Так стоит ли ее покупать? Если у вас сейчас есть PS4 Pro, то ближайшие 1-2 года на ней еще можно пересидеть. Да, в таком случае вы не получите никаких фишек геймпада и молниеносной загрузки, но все должно будет идти на достаточно играбельном уровне. В остальных же случаях при наличии финансовых возможностей однозначно есть смысл задуматься над ее приобретением.