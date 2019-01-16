Обзор Space Pioneer. Очищаем космос от заразы

2019-01-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Space Pioneer; [265]
Тема покорения космоса многим интересна по целому ряду причин. Например потому, что на самом деле практически никто и не знает, как выглядят далекие глубины космоса. Мы думаем, что на удаленных планетах ничего не происходит и никто на самом деле не знает, есть ли там жизнь. По этой причине так приятно фантазировать о том, что же там может происходить в отдаленных уголках космоса, на самых дальних планетах. И игра Space Pioneer, пусть и в довольно своеобразной манере, дает нам возможность оценить, какими могут быть дальние рубежи галактики. Мы будем исследовать новые локации и сражаться с врагами, получать удовольствие от активных перестрелок и улучшения своего персонажа. На фоне большинства остальных проектов подобного уровня, Space Pioneer выглядит крайне интересной игрой. Никто не заморачивается о некоторых моментах, которые здесь раскрыты более-менее на профессиональном уровне.

Геймплей

Игровой процесс полностью построен вокруг изучения виртуального мира и выполнения заданий. Локации выстроены в цепочку — вы выбираете планету и отправляетесь на экспедицию. Как только вы прибыли на нужную точку, начинается активное сражение — противники будут атаковать незнакомца и наносить массу урона, так что вам нужно умело уходить с линии огня и отбиваться из автомата. Задания здесь практически всегда одинаковые — захватить точку на карте, убить какого-то особенного монстра, получить минимум урона и так далее. Ничего удивительного в этом нет, но не будем забывать, что речь идет о казуальной мобильной игре, так что ждать здесь квестов с драматургией я бы не стал. Игровой процесс весьма активный и стоять на одном месте вы точно не будете — просто бегаете по карте, стреляете по всем вокруг и получаете за это золотые монеты. Больше ничего и не нужно для счастья.

Управление

Реализовано очень классное и удобное управление, которое позволяет вам сражаться с максимальным комфортом. В левой части экрана у нас находится виртуальный джойстик, который дает возможность двигаться персонажу, а в правой находится клавиша стрельбы. Стоит отметить, что вы направляете ствол левым джойстиком, но персонаж еще и умеет прицеливаться автоматически. То есть, вы много бегаете по кругу, стреляете по врагам и персонаж сам по ним целится. Это делает процесс выживания более простым и понятным, нет проблем с прохождением даже самых сложных уровней.

Улучшения

На протяжении всего прохождения вы будете улучшать своего персонажа по целому ряду параметров. Например, можно улучшать автомат и тогда персонаж будет наносить больше урона, можно вкладывать ресурсы в создание улучшенных аптечек или гранат. Конечно, вам постоянно не будет хватать ресурсов на то, чтобы это все улучшать, в этом вся фишка игр такого плана. Разработчик предложит вложить реальных денег, чтобы получить необходимые бонусы, либо же вы можете проходить одни и те же уровни несколько раз, чтобы накопить денег. Тут каждый решает для себя сам.

Итог

Мне проект понравился своей активностью — персонаж должен постоянно двигаться, стрелять, бросать гранаты, использовать турель и аптечки для лечения, захватывать точки и воевать с особенно опасными врагами. Вы не можете просто стоять на месте, ведь в этом случае вас быстро разорвут на части. Встроенные покупки здесь есть, они позволяют получить преимущество в бою и убивать врагов гораздо быстрее, только вот какой смысл, если вся суть игры в преодолении трудностей. Без вложения денег играть намного интереснее и веселее, как по мне, плюс это не та игра, на которую хочется тратить деньги.


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