Обзор Speedlink Phantom Hawk SL-6638-BK. Игровой джойстик для настоящих пилотов

Видео обзор

К сожалению, есть огромное количество геймеров, которые не полностью используют всех возможностей той или иной игры. Особенно когда речь идет о различных файтингах и авиасимуляторах. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию многофункциональный джойстик от компании Speedlink, позволяющий открыть для себя действительно что-то новое и не вообразимое в различных играх, которые связаны с воздушными боями или просто полетами на самолетах. Встречайте, перед вами Speedlink Phantom Hawk, который позволит напрочь забыть о существовании мышки и клавиатуры. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Джойстик Speedlink Phantom Hawk

Диск с ПО

Инструкция по эксплуатации

Устройство поставляется в премиальной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о Speedlink Phantom Hawk. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип контроллера: проводной джойстик

Интерфейс подключения к ПК: USB

Виброотдача

Совместимость: ПК

Количество осей: 4

D-pad

Количество кнопок: 12

Длина кабеля: 2 м

Функционал и дизайн

Дизайн устройства, несомненно, привлечет внимание большинство покупателей. Корпус джойстика выполнен из качественного пластика. К сборке у нас никаких нареканий не появилось, все закреплено аккуратно и без всяких зазоров.

Для того, чтобы устройство крепко держалось на месте и не скользило, разработчики установили на основание площадки джойстика сразу четыре резиновые ножки, и столько же присосок. На практике все работает идеально, джойстик стоит на одном месте как вкопанный.

Порадовало то, что длина кабеля составляет 2 метра, чего более чем достаточно для того, чтобы провести джойстик практически на любое удобное для вас место на вашем рабочем столе. Для подключения используется интерфейс USB 2.0. Сразу же хочется отметить, что Speedlink Phantom Hawk работает сразу же после подключения, не обязательно устанавливать отдельное ПО, но есть одно но, если вы не посетите официальный сайт компании производителя, и не установите необходимые драйвера, то виброотклик не будет работать.

На площадке, на которую закреплена рукоятка управления, обосновались сразу шесть кнопок управления, расположенные рядом. Они получили свое обозначения при помощи черных полосок, от одного до трех.

Здесь же можно увидеть рычаг для управления скоростью, высотой полета и другими функциями в различных авиасимуляторах.

Место крепления рукоятки и основания джойстика прикрыто резиновой накладкой. Порадовало то, что при поворотах ручки нет никаких посторонних звуков, которые бы помешали игре.

Форма рукоятки получила отличный хват, что позволяет без особого напряжения дотягиваться пальцами до всех кнопок управления.

Для большого пальца выведены несколько кнопок управления, включая и D-pad. Между ними можно увидеть прорезиненную вставку, которая придает дизайну свою изюминку. Верхние две кнопки также получили красную подсветку.

Не будем разбирать функционал каждой кнопки управления, так как на практике их функционал будет изменен.

На тыльной стороне рукоятки также обосновались две дополнительные кнопки для ведения огня. Нижняя кнопка отлично подходит для нажатия мизинцем.

Здесь же можно увидеть защитную пластиковую вставку, выполненную в сером цвете.

Если говорить в целом о дизайне данного джойстика, следует отметить, что устройство сумеет вписаться в интерьер любого рабочего места геймера и придать своим присутствием некий боевой характер, указывающий на любимый жанр игры.

На практике Speedlink Phantom Hawk показывает отличные результаты в различных играх. Тестирование мы начали с популярной игры War Thunder, однако результатами остались не довольны. Для того, чтобы комфортно чувствовать себя в игре приходится провести длительное время в панели настроек. Однако лично нам показалось, что данная игра не является основным местом обитания джойстика Speedlink Phantom Hawk.

Весь потенциал мы смогли ощутить в аркадном симуляторе Ace Combat: Assault Horizon, где Speedlink Phantom Hawk полностью открыл свои возможности и функционал. Кнопок управления хватило для того, чтобы назначить на них основные функции и не применять клавиатуру. Отклик рукоятки на высоте. Порадовало то, что после получасового игрового сеанса к данному джойстику начинаешь привыкать, и что не мало важно, попадать по быстро движущемся врагам, где необходима точность и плавность работы рукоятки управления.

Виброотдача отлично показывает себя в работе, что позволяет целиком и полностью влиться в игровой процесс, и ощутить себя в роли настоящего пилота. Лично нам кажется, что джойстик Speedlink Phantom Hawk полностью оправдывает свою стоимость.

Итоги

Подведем итоги по многофункциональному джойстику Speedlink Phantom Hawk. Устройство отлично показало себя в работе в различных играх. Порадовало количество кнопок, что позволяет полностью забыть о использовании клавиатуры и мышки. Удобная форма рукоятки дает возможность получить максимальное удовольствие от свое любимой игры. Современный дизайн, качественная сборка и материалы, отличный функционал, доступная цена, все это позволяет обратить внимание на Speedlink Phantom Hawk. Существенных минусов нам выявить не удалось, да их, как нам показалось, и нет. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.