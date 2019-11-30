Обзор Speedlink XEOX PRO (SL-6566-BK-01). Беспроводной геймпад для ПК

2019-11-30, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - SPEEDLINK XEOX Pro; [200]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Speedlink, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами беспроводной геймпад для компьютера, модель XEOX PRO (SL-6566-BK-01).

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю информацию о данном девайсе. Комплект поставки включает в себя все необходимое для полноценной работы. Внутри коробки находится сам беспроводной геймпад, кабель USB для зарядки и адаптер для подключения к ПК.

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из прочного пластика с приятным матовым покрытием, на котором не сильно заметно остаются следы от пальцев. Благодаря удобной форме геймпада, держать устройство очень комфортно. Руки не устают даже при длительных игровых сессиях.

На лицевой стороне устройства размещены основные кнопки управления. Крестовина установлена за место левого стика, который был смещен чуть выше.

Другими словами, благодаря универсальным кнопкам, триггерам и 8-позиционной крестовине, геймеры получат существенное превосходство в любимой компьютерной игре.

Понравилось то, что устройство поддерживает не только современные, но и старые игры. Все благодаря специальному переключателю Xinput и DirectInput, которая расположена на тыльной стороне устройства.

Спереди выведены традиционные кнопки LT/LB и RT/RB. Между ними можно увидеть разъем miniUSB для зарядки. Мощность аккумулятора составляет 550 мАч. Полной зарядки хватает приблизительно до 10 часов работы. Благодаря беспроводной технологии 2.4 ГГц, устройство показывает отличные результаты в работе без всяких помех и потерь связи до 10 метров. Кроме того, для того, чтобы получить максимальные ощущения во время игры, разработчики добавили интенсивные вибрационные эффекты.

Итоги

Подводя итоги по беспроводному геймпаду Speedlink XEOX PRO (SL-6566-BK-01) следует отметить, что перед нами отличное решение для современных геймеров, которые устали использовать привычные клавиатуру и мышь в своих любимых компьютерных играх. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, поддержка старых и новых игр, мощный аккумулятор и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности

  • Беспроводной геймпад для игр на ПК
  • Беспроводная технология 2,4 ГГц на расстоянии до 10 м
  • Технология Dual-Mode гарантирует полную совместимость практически со всеми играми (переключение между XInput и DirectInputв)
  • Цифровая 8-позиционная D-панель
  • Интенсивные вибрационные эффекты для реалистичного игрового процесса
  • Прорезиненное покрытие для надежного нескользящего захвата
  • Встроенная литий-полимерная батарея емкостью 550 мАч обеспечивает до 10 часов игры (время зарядки около 2-3 часов)
  • Светодиодный индикатор Кольцо
  • Прорезиненное покрытие для надежного нескользящего захвата

Комментарии и отзывы SPEEDLINK XEOX Pro
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