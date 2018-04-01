Обзор SPEEDLINK XEOX Pro Analog Gamepad - Wireless (SL-6566). Игровой геймпад для ПК

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На вашем ПК установлены игры, которые поддерживают геймпад, однако вы все еще пользуетесь привычными для вас мышкой и клавиатурой? Кажется пора вооружиться новым устройством и получать от игры еще больше удовольствия. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Speedlink. Встречайте, перед вами беспроводной геймпад XEOX SL-6566-BK-01. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Беспроводной геймпад

USB-приемник

Кабель USB-miniUSB для зарядки

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в стильной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о геймпаде. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип контроллера: беспроводной геймпад

Тип поддерживаемого API: DirectInput

Виброотдача

Совместимость: ПК

Количество мини-джойстиков: 2

D-pad

8 фронтальных кнопок

Радиус действия беспроводной связи: 10 м

Аккумулятор: 550 мАч

Время работы: до 10 ч

Время зарядки: 2-3 часа

Внешний вид

Устройство выполнено из пластика с матовым покрытием. Следует отметить, что на корпусе заметно остаются следы от пальцев. К качеству сборки у нас никаких нареканий не появилось, все детали закреплены аккуратно, без всяких зазоров.

Два мини-джойстика

D-pad

Кнопка BACK

Кнопка START

Кнопка Rapid

Кнопка MODE

Кнопки X, A, Y, B

На лицевой части геймпада расположились основные кнопки управления:

LT, RT

LB, RB

Для увеличения команд в различных компьютерных играх для указательных пальцев выведены четыре дополнительные кнопки управления:

Между ними расположился разъем miniUSB для зарядки.

На тыльной части устройства можно увидеть краткую техническую информацию и переключатель X (XINPUT) и D (DIRECTINPUT). О функциях данного переключателя мы поговорим чуть позже.

Небольшой вес и удобная форма девайса позволяет не уставать даже при длительных игровых сессиях.

Функционал и настройка

Для подключения к ПК используется специальный USB-приемник. Сопряжение устройств осуществляется практически сразу же после подключения. Система автоматически распознает устройство и для работы не обязательно устанавливать дополнительный драйвер. Однако для уверенности лучше все же посетить официальный сайт компании и загрузить его.

Дальность связи составляет приблизительно 10 метров. Как показывает практика, вряд ли кто-то будет так далеко отходить от своего компьютера. Связь держится уверенно и без всяких сбоев.

Геймпад получил под свое управление встроенный аккумулятор мощностью 550 мАч. Полной зарядки хватает приблизительно на 10 часов работы. Зарядка аккумулятора осуществляется при помощи кабеля USB - miniUSB. Для полной зарядки необходимо потратить около 2-х часов времени.

Давайте разберемся с основными функциями клавиш и их работой. Для включения устройства необходимо нажать и удерживать кнопку XEOX. После включения вы увидите как верхний светодиодный индикатор начнет мигать.

Отдельное внимание следует уделить переключателю X (XINPUT) и D (DIRECTINPUT). Данный переключатель отвечает за переключение игрового режима. X (XINPUT) подходит для большинства современных игр, а режим D (DIRECTINPUT) для старых и для более новых игр. Советуем переключить один из режимов до запуска игры, ибо если вы это сделаете во время игры, то в большинстве случаев игра просто закроется, либо может зависнуть.

Кроме того, в режиме D (DIRECTINPUT) можно переключать режимы цифровой крестовины. Для этого необходимо коротко нажать на кнопку XEOX. Если левый нижний светодиод загорелся, значит вы включили режим кругового обзора, если же нет, то включен режим управления осями левого аналогового стика (в данном случае правый аналоговый стик берет на себя функции кнопок от 1 до 4).

Большинство геймеров заинтересует функция быстро огня. Данная функция позволяет назначить на ту или иную кнопку многократное в быстрой последовательности нажатие. При активации загорается правый нижний световой индикатор. Для активации данной функции необходимо зажать кнопку Rapid и одновременно нажать кнопку на которую будет активирована данная фунцкция. При повторном нажатии на те же клавиши производится переход из режима быстрого в режим автоматического огня. Для перехода на одиночную стрельбу необходимо еще раз нажать на данное сочетание клавиш. Данная функция позволяет существенно увеличить свои возможности в различных шутерах.

Устройство отлично показало себя в различных играх, таких как: Mortal Kombat X, Batman Arkham Knight и т.д. Как нам кажется данный геймпад идеально подойдет для игр в различных жанрах, файтингах, шутерах и многих других. Благодаря своему функционалу геймеры получат существенные плюсы в своей любимой компьютерной игре.

Итоги

Подведем итоги по беспроводному геймпаду от компании Speedlink. Устройство получило под свое управление все то, что необходимо современному геймеру. Speedlink XEOX SL-6566-BK-01 несомненно придется по душе даже самым капризным пользователям. Отличный функционал и возможности девайса существенно смогут увеличить преимущество перед вашими врагами. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, стильный дизайн, функция быстрого огня, переключение игровых режимов и конечно же доступная цена. Из минусов нам не понравился лишь маркий матовый корпус. В любом случае устройство полностью оправдывает свою стоимость. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать. Помните, что конец любой битвы зависит не от того, какие гаджеты вы используете, а от везения и вашего игрового опыта.