Обзор Стрелок Снайпер. Учимся точно стрелять

Геймплей

Мне очень понравилась игра Стрелок Снайпер, хотя у нее достаточно много недостатков. Например, у разработчиков либо проблемы с движком, либо просто скудная фантазия, так как уровни повторяются и не приносят никакого удовольствия буквально после 50 уровня. То есть, если вы хотите сесть и весь вечер с удовольствием играть, то эта игра, скорее всего, вам не понравится. Другое дело, что для коротких сессий продукт подходит идеально — зашел, убил парочку мишеней и можешь двигаться дальше.

Уровни

Игровой процесс получился максимально простым и понятным — разработчики решили не придумывать ничего нового и просто показали, как должна выглядеть игра про стрельбу. У вас есть винтовка, которой мы будем стрелять по виртуальным мишеням, есть масса уровней и постепенное развитие. Ничего кардинально нового нет, но играть интересно. Все дело в ощущении оружия — винтовка действительно чувствуется в руках, она медленно «плывет» от ваших движений, можно точно попадать, если уловить момент или же целиться точно и медленно. Стоит отметить, что в плане времени вас никто не ограничивает — можно хоть пять минут целиться и никто вам ничего не скажет, что тоже приятно. Нет ощущения спешки и сложностей на своем пути, можно наслаждаться процессом и получать от этого истинное наслаждение. За это игра мне понравилась и именно из-за этого я в нее достаточно долго играю.

Донат

Разработчики попеременно то радуют классными заданиями, то разочаровывают своей фантазией. К примеру, уровни с шариками максимально скучные — вы просто сидите и ждете, пока новые шарики взлетят в воздух, после чего выстреливаете так, чтобы попасть сразу в два шара. При этом шарики не заканчиваются, время у вас неограниченное и можно спокойно ждать и стрелять, что портит ощущения. Кроме того, нужно понимать, что игровой движок явно ограничен и после 50-го уровня начинаешь замечать, что ничего нового в игре уже не появляются. Увеличивается расстояние до цели, появляется больше движущихся мишеней, но в целом ничего нового вы не увидите. Это немного вгоняет в грусть, ведь хочется новых заданий, сложностей, а вам просто дают абсолютно тот же набор задач, только на другом расстоянии. Не скажу, что это очень интересно, особенно если вы играете много часов к ряду.

Итог

К счастью, никаких встроенных покупок в игре я не нашел. За прохождение уровней вы получаете звезды, от одной до трех, и за эти звезды вы потом можете покупать себе новое оружие. Вот только купить его можно только после того, как вы достигнете определенного уровня. Прошли 20 уровней — вам дали возможность купить новую винтовку, прошли еще 20 — получили следующую. Естественно, без заработка разработчики остаться не могу и они просто реализовали систему рекламы, которая вылазит достаточно часто и сильно бесит. Вам показывают рекламные ролики и взамен не просят реальных денег на покупку энергии или чего-то в таком духе, так что в целом претензии к стилю монетизации проекта у меня нет.

Игра достаточно интересная и необычная — есть несколько классных идей, которые даже неплохо реализовали. Конечно, некоторые уровни приедаются и начинают раздражать, плюс оружие новое вы будете получать очень медленно, практически раз в несколько часов активной игры. Это, конечно, немного портит ощущения, но в целом игровой процесс достаточно приятный, физика отличная, по целям попадать не очень трудно. Осталось только привыкнуть к постоянной рекламе и можно будет получать наслаждение от точных выстрелов по мишеням или бутылкам. Не лучшая игра в своем жанре, но в десятку лучших входит.