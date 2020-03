Обзор Super Mario Odyssey. Лучшая аркада для Nintendo Switch

Марио и Линк, являются символами Nintendo, и к разработке проектов с участием этих персонажей компания подходит со всей ответственностью. Каждая основная игра серии становится настоящим событием, расходясь по миру десятками миллионов копий. Для меня, как и для многих других геймеров, The Legend of Zelda: Breath of the Wild стала первой игрой на приставке Nintendo Switch, доставив массу положительных эмоций. Теперь настала пора погрузиться в мир Super Mario Odyssey. Разработчики подчеркивают, что играть в нее лучше всего с отсоединяемыми «джойконами» и вибрацией. Мне же было интересно узнать, насколько будет удобно играть на Nintendo Switch Lite, где нет ни того, ни другого, но форм-фактор лучше подходит для портативного гейминга и аркад.

Начинается сюжет с эпичной битвы Марио и его главного врага - Боузера, который собирается в очередной раз похитить принцессу Пич, на этот раз, чтобы жениться на ней. Не смотря на все старания, отважный водопроводчик проигрывает битву, лишается своей шапки, и вышвыривается с летающего корабля, который незамедлительно уносится к свадебному алтарю. К счастью, наш подопечный не только остается жив, но и встречает друга – живую шляпу Кэппи, у которой свои счеты с наглым черепаходраконом.

На взаимодействии этих двух персонажей и строится геймплей игры. Марио отвечает за перемещение, при этом, помимо традиционного бега и прыжков может выполнять еще пару десятков различных приемов вроде лазанья по стенам, плаванья, кувырков и прочего. Кэппи же можно метать, используя в качестве оружия или для сбора монеток, а также «зашляпывать» им некоторых врагов или предметы. Последнее – новая и самая интересная механика игры, позволяющая вселяться в других персонажей, получив их способности. Например, «захватив» лягушку, можно высоко прыгать, «оседлав» Билла-пулю – летать и уничтожать препятствия, а с помощью гумбы – построить целую «живую башню».

На протяжении игры можно будет овладеть полусотней существ или предметов: от тираннозавра до водопроводного люка. Естественно, уровни продуманы таким образом, чтобы определенные участки можно было пройти только с помощью использования данной механики. Для управления можно задействовать датчики джойконов, предварительно отсоединив их от консоли. Стоит потрясти один, и Марио будет карабкаться на столб быстрее, а резко выбросив вперед руку со вторым можно метнуть Кэппи. Более того, можно дать контроллер своему другу, чтобы проходить игру совместно. На Switch Lite таких маневров не получится (если, конечно, не купить пару отдельных джойконов), но лично мне это совершенно не помешало, поскольку играл я в дороге, а там размахивать вокруг контроллерами, зажав корпус консоли коленками – не лучший вариант гейминга. Мир игры очень большой и насыщенный: помимо знакомого по прошлым играм серии Грибного королевства, будет доступно еще 12 уникальных миров: от доисторического острова с динозаврами и холодного Озябска до населенного роботами-ботаниками Лесного королевства и подводного города. Каждый мир сильно отличается от остальных: локациями, врагами, местными жителями, головоломками и даже монетками.

При этом, к каждому миру имеется подробное описание с обзором местных достопримечательностей, прочитать про которые – отличный повод перевести дух. Водопроводчик путешествует между мирами на летающем корабле-шляпе «Одиссея»: чтобы получить доступ к новому миру, необходимо собрать определенное количество лун в предыдущем. Эти луны не разбросаны просто так по уровням: их выдают за выполнение квестов от местных жителей, победу над боссами, прохождения полосы препятствия или обнаружение тайников, а также за прохождение мини-уровней, в которые попадает Марио, залезая в водопроводные трубы. Лун в каждом мире находится больше, чем необходимо, и собирать их разрешено в любой последовательности, так что можно сказать, что игра сделана в открытом мире. В процессе поиска лун, Марио собирает монетки двух типов: обычные, которые встречаются во всех мирах и восстанавливаются после смерти героя, и внутримировые (не восстанавливаются). Они служат для покупки различных костюмов (без некоторых нельзя будет собрать часть лун), аксессуаров и коллекционных предметов. Кроме этого, при гибели Марио, из него выпадает 10 обычных монет и если их пул снизится до 0, то игра будет закончена. Впрочем, такой сценарий маловероятен: сложность игры довольно низкая, а количество собранных монеток быстро переваливает за 1000.

Марио противостоит не только Боузер, который путешествует по мирам в поисках атрибутов для свадьбы: букета, торта свадебного платья и т.д., но и банда злобных кроликов Брудли, которые и выступают в большинстве случаев боссами. Для победы над ними достаточно увернуться от серии атак и прыгнуть на голову противнику, а после повторить еще два раза. Особого упоминания стоят уровни, выполненные в 2D, на которые можно попасть через некоторые водопроводные трубы: они словно переносят игрока во времена Super Mario Bros на Dendy.

Левел-дизайн выполнен очень грамотно: просторы каждого мира не столь обширны, чтобы в них потеряться, но и не чувствуешь себя запертым в коробке. Буквально на каждом углу игрока ждут различные активности, позволяющие пройти испытание и получить заветную луну, причем разработчики каждый раз стараются придумать что-то новое. Тут можно встретить «игры» с гравитацией, уничтожение препятствий, платформинг, загадки на время, подводное плаванье и, конечно, задачки, связанные с «зашляпыванием». Большинство заданий проходятся с первого раза, иногда требуется 2-4 захода, и лишь в самых редких случаях можно «застрять» надолго.

В ходе прохождения будут доступно несколько мини-игр, результаты которых заносятся в общий рейтинг, так что можно будет посоревноваться не только с ИИ, но и с игроками со всего мира. К таким относится, например, игра в «шарики», где нужно их прятать, а затем искать, скрытые соперниками. Есть несколько миссий, завязанных на вибрацию консоли, но поскольку в Nintendo Lite последняя не предусмотрена, то разработчикам придумали «трясти» экран, так что никаких сложностей не возникнет. Бесплатное расширение добавило в игру несколько VR-уровней, для прохождения которых потребуется комплект Nintendo Labo. Стоит сказать и про «фоторежим» - идеальный инструмент для создания скриншотов: для стоп-кадра можно выставить различные ракурсы, наложить фильтры и добавить логотипы.

Музыкальное наполнение – не менее важная часть игры. Здесь собрали целых 136 треков на любой вкус и цвет, как адаптированные 8-битные мелодии из игр прошлых лет, так и совершенно новые, получать наслаждение от которых можно и вне игры (саунтрек был выпущен отдельно на CD). Безусловно, главного внимания заслуживает песня «Jump Up, Super Star!», исполненная Кейт Дэвис. При этом музыка не просто звучит фоном – разработчики поставили отдельную кинематографичную сцену с ее исполнением. Она оказалась настолько заразительной, что я не мог оторвать от нее полчаса. Разработчики немного схитрили, не став озвучивать все реплики на разных языках, оставив лишь эмоции на каком-то «грибном» диалекте, а вот текст не только полностью переведен, но еще и адаптирован под наш язык.

За время прохождения, в «Одиссеи» мне не встретилось ни одного бага, что встречается очень редко в современных играх. Единственным недочетом для меня стала довольно низкая сложность (настройки позволяют лишь еще больше упростить игру). Впрочем, это касается лишь прохождения сюжета, на неспешное прохождение которого у меня ушло порядка 25 часов. Еще примерно 40 часов потребуется на игру после финальных титров, где отважному водопроводчику предложат найти оставшиеся и новые луны, и вот там уже встречаются довольно сложные задания, где следует проявить эрудицию и скорость реакции.

Super Mario Odyssey по праву можно считать лучшей аркадной игрой для платформы Nintendo Switch. Здесь есть все составляющие успеха: открытый мир, сюжет, яркая графика, великолепная музыка, многочисленные разнообразные препятствия и головоломки, ностальгические 2D-уровни, интересные механики и немного юмора. «Одиссея» превосходно подходит для портативного гейминга на Switch Lite и придется по вкусу, как детям, так и взрослым.

Автор: Артем Костенко