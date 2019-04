Обзор TP-LINK Deco M4. Домашняя Mesh Wi-Fi система

Видео обзор

Согласитесь, интернет буквально заполонил весь мир и без него невозможно представить современного жителям нашей необъятной планеты. Буквально все связано с ним: смартфоны, планшеты, компьютеры, часы, ноутбуки и множество других решений. Однако, когда речь идет о создании комфортных условий для интернета, к примеру, в своем доме, то приходится искать решения, особенно если ваш дом в два, а то и три этажа. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию целую Wi-Fi систему, которая позволит заполнить Интернетом ваш дом полностью, даже в самых дальних уголках, где вы никогда не могли поймать сеть. Встречайте, перед вами TP-LINK Deco M4 (2-pack). Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном решении. В нашем распоряжении сразу комплект из двух устройств. Вы также можете приобрести TP-LINK Deco M4 состоящий из одного модуля, которое отлично подойдет для небольших квартир и помещений. В комплектацию включено следующее:

Внешний вид и функционал

В нашем распоряжении сразу два модуля, которые по своему дизайну идентичны друг другу. Устройства выполнены из качественного белого пластика. К сборке и качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Сборка аккуратная и надежная. Модули получили форму цилиндра с сильно закругленными краями. Следует отметить, что Deco M4 сумеет вписаться в интерьер любой комнаты, и, что не мало важно, их не обязательно устанавливать радом с ПК или ноутбуком. Вы легко можете установить модули в любое удобное для вас место. Вряд ли ваши гости и вовсе подумают, что данное решение позволяет существенно улучшить возможность подключения к сети интернет. Скорее всего они подумают, что это портативная колонка. В нашем случае, основной модуль, мы установили прямо на диван, так как устройство мы подключили к Wi-Fi роутеру с мобильным 4G-интернетом.

Верхняя часть выполнена из черного пластика, который скрывает подсвечиваемую область. Индикатор состояния работы загорается несколькими цветами. Здесь же, элегантно скрыты от глаз прорези для теплоотвода.

На задней части девайса можно увидеть два LAN-порта.

На нижней части устройства расположился разъем для питания и кнопка Reset. Здесь же можно найти краткую техническую информацию, рядом с которой находятся сразу четыре ножки, позволяющие устойчиво стоять на поверхности и не скользить.

Теперь о самом главном – предназначении данного решения. Наверняка у многих появится один и тот же вопрос – в чем же преимущество Deco M4? Если в вашем распоряжении Deco M4 с двумя модулями и более, вы легко сможете организовать в своем доме бесшовный беспроводной доступ к сети Интернет, или как принято говорить – создать Mesh сеть. Разберем стандартный пример. Вы живете в огромном трехэтажном доме, где множество стен и перегородок, которые не позволяют обычному роутеру передавать сигнал во все комнаты. Что делают большинство пользователей? Да, они ставят усилители сигнала на каждом этаже. Однако здесь есть один небольшой нюанс, когда вы будете переходит с одного этажа в другой, ваш интернет не будет стабилен и хотите вы того или нет, вы будете попадать в зоны «недоступности». Deco M4 позволяет создать идеальные условия для того, чтобы покрыть все помещения, и при этом, переходя в другие этажи вы не будете замечать то, как ваше, к примеру, мобильное устройство, будет переключаться к модулю Deco M4, который находится на другом этаже.

Основной модуль Deco M4 мы установили на первом этаже в большой комнате, рядом с источником сигнала Интернет. Второй модуль Deco M4 мы перенесли на второй этаж, где находится ПК. Сделали мы это для того, чтобы была возможность получить доступ к сети при помощи Интернет-кабеля, через второй модуль Deco M4. Кроме того, благодаря Deco M4 мы смогли переключить Wi-Fi с 2.4 ГГц на 5 ГГц. Что это дает? На 2.4 ГГц вы получаете скорость передачи сигнала не выше 300 Мбит/с, когда на 5 ГГц данный показатель увеличивается до 867 Mбит/с. Кроме того, LAN порты можно использовать в качестве WAN, что дает возможность подключаться сразу к нескольким провайдерам.

Подключить основной модуль Deco M4, в нашем случае, к Wi-Fi роутеру с 4G модемом при помощи интернет-кабеля.

Скачать приложение TP-Link Deco с Google Play либо App Store

Запустить приложение и найти Deco M4 в списке устройств.

Завершающий этап очень прост – вам необходимо лишь следовать подсказкам, которые будут всплывать на экране вашего смартфона или планшета. Устройство автоматически выставит все необходимые настройки, которые нужны для корректной работы интернет-подключения.

После проделанной работы необходимо лишь придумать название сети, пароль и другие параметры.

Теперь о самом главном преимуществе данной Wi-Fi системы. Если вы никогда в жизни не сталкивались с подобными устройствами, то не стоит переживать и платить мастерам, чтобы они настроили вам интернет-подключение. Для полноценной работы вам необходимо пройти несколько простых шагов:

Для того, чтобы добавить второй модуль Deco M4 необходимо нажать на «+» в правом верхнем углу приложения и найти Deco M4 в списке, после чего вновь двигаться по вылетающим подсказкам. Сложно? Настроить данное устройство может даже самый молодой пользователь, который умеет читать.

Через мобильное приложение вы можете выставить все необходимые настройки. Дается возможность создать гостевую сеть, блокировать пользователей, установить родительский контроль и выставить приоритетные устройства. Кроме того, вы можете создать профиль на подключенные устройства и задать все необходимые параметры. К примеру, пользователю дается возможность ограничить своему ребенку доступ в интернет и задать временной интервал или ограничить доступ к определенным ресурсам. Другими словами, при помощи данного приложения вы сможете полностью подстроить интернет под свои предпочтения. Понравилось то, что разобраться во всех настройках можно интуитивно.

Следует отметить один важный момент. В приложении Deco, в боковом меню, есть пункт «Друзья Deco». Здесь вы сможете подключить и настроить голосового помощника Alexa, и бесплатный веб-сервис, позволяющий создать цепочки условных операторов IFTTT (If this then that). Согласитесь, приятный бонус.

Дом (2/1/Цокольный этаж)

Теперь о скорости подключения. После того, как мы установили основной модуль Deco M4 и подключили его к нашему роутеру с 4G-модемом, качество интернета существенно увеличилась на всех этажах. Порадовало то, что интернет появился даже на цокольном этаже. Кроме того, следует отметить, что между этажами установлены бетонные перекрытия, что повлияло на появление небольших потерь скорости на втором и цокольном этажах. После того, как мы установили второй модуль на верхний этаж, все нормализовалось. Связь стала держаться уверенно и не прерывалась за все время пользования. Понравилось то, что Deco M4 получил под свое управление технологию 11ac Wave 2 MU-MIMO, что позволяет двух диапазонному Wi-Fi AC1200 обеспечить плавную передачу изображения в различных играх и потоковых видео 4К. Кроме того, пользователь получает непрерывное соединение до 100 устройств. При подключении всех своих мобильных устройств, ПК, ноутбука и т.д., связь с интернетом держалась уверенно и без всяких сбоев. Для идеала остается лишь добавить и на цокольный этаж еще один модуль. Общая площадь дома составляет 156 кв.м. Систему мы проверили и на высокоскоростной сети интернет. Результаты не могут не порадовать:

Высокоскоростной интернет (квартира)

Итоги

Подведем итоги по Wi-Fi Mesh системе TP-LINK Deco M4. Если вы устали от нестабильного интернета в своем частном доме, либо большой квартире, где частенько наблюдаются различные провалы, потери сигнала и другие проблемы с сетью, Deco M4 станет идеальным способом решения всех проблем сразу. Вам не придется вызывать специалистов, чтобы настроить модули. TP-LINK Deco M4 получил множество положительных и важных преимуществ, среди которых следует отметить следующее: адекватная цена, есть возможность подключить сразу несколько модулей на каждом этаже, очень быстрая и понятная настройка, Интернет-соединение до 1 Гбит/с, наличие мобильного приложения для управления и создания огромной системы, родительский контроль, покрытие площади до 260 кв.м., отличный дизайн и многое другое. Что касается минусов, за все время пользования ничего существенного в глаза нам не бросилось, да и вообще, кажется, что их и вовсе нет.