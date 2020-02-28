Обзор TP-LINK Tapo C200. Умная камера наблюдения для дома

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию домашнюю Wi-Fi камеру наблюдения, которая, как нам кажется, сумеет привлечь внимание большинство покупателей. Встречайте, перед вами TP-LINK Tapo C200 с хорошим функционалом и отличной начинкой. Давайте детальней изучим данное решение.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Камера наблюдения

Площадка для крепления

Адаптер питания

Документация

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства сумеет привлечь к себе внимание. TP-LINK Tapo C200 впишется в интерьер любой комнаты. Корпус выполнен из прочного пластика в белом цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На лицевой части размещена поворотная камера со светодиодным индикатором состояния работы. Здесь же находится встроенный микрофон.

Снизу спрятан разъем для карты памяти microSD и кнопка Reset.

На противоположной стороне размещен динамик.

Снизу можно увидеть поворотную площадку, резиновые ножки для предотвращения скольжения по поверхности и разъем для крепления.

Рядом расположен разъем для подключения питания.

Благодаря поворотной площадке угол обзора камеры составил 360 градусов по горизонтали и 114 градусов по вертикали, что позволяет охватить все пространство комнаты.

TP-LINK Tapo C200 можно установить в любое удобное для вас место, в том числе на стену и на потолок. Все благодаря наличию в комплекте специальной площадки для крепления камеры. Это позволит установить ее скрытно от глаз.

Для того, чтобы начать работу необходимо скачать на свой смартфон бесплатное приложение Tapo.

После этого необходимо подключить камеру к сети и дождаться пока индикатор состояния работы не начнет мигать зеленым и красным цветом. Это означает то, что вы можете подключиться к устройству при помощи Wi-Fi.

Остается лишь запустить мобильное приложение и добавить устройство. Следуем подсказкам и все. Разобраться в настройке девайса сумеют даже самые неопытные пользователи.

Говорить

Поворот и наклон

Голосовой вызов

Режим конфиденциальности

Вкл/выкл оповещения

Воспроизведения и память

Интерфейс приложения очень прост в управлении. В основное меню вынесено окошко для слежения и шесть функций:Из интересного следует отметить возможность создать различные метки с положением камер и, при необходимости, поворачивать камеру по той или иной метке одним касанием.

Также дается возможность включить горизонтальный, либо вертикальный патруль. Другими словами, при активации данного режима камера будет автоматически менять угол обзора, тем самым отслеживать все вокруг.

После того, как вы покинете свой дом, не забудьте включить систему оповещения звуковым сигналом. Данная функция будет работать в качестве сигнализации и издавать громкий звук при обнаружении движения. Кроме того, когда вам необходимо, чтобы камера не вела запись, достаточно включить режим конфиденциальности.

Следует отметить, что вы можете установить в своем доме сразу несколько камер и следить за всеми зонами одновременно, либо выбрать лишь определенную камеру.

В правом верхнем углу находится кнопка для перехода в меню настроек, где можно отформатировать карту памяти, изменить название камеры и многое другое.

Однако остановиться следует в пункте «Расписание записи». Здесь пользователям дается возможность установить расписание непрерывной записи, либо по обнаружению движения на всю неделю.

Не стоит забывать и о том, что приложение позволяет удаленно, не смотря от вашего местоположения, управлять камерой и следить за всем происходящим.

Итоги

Особенности

Стандарт видеокамеры: IP

Тип видеокамеры: поворотная

Изображение: цветное

Макс. разрешение видеокамеры: 1920x1080

Частота кадров при макс. разрешении: 15 кадров/с

Размер матрицы: 1/2.9"

Объектив: zoom

Макс. фокусное расстояние: 4 мм

Ночной режим

ИК-подсветка

Дальность ИК-подсветки: 9 м

Поддержка карт памяти microSD до 128 Гб

Датчики: движения

Поддержка стандартов: 802.11g, 802.11n, 802.11ab

Беспроводая связь Wi-Fi

Поддержка кодеков: H.264

Макс. угол поворота: 360°

Макс. угол наклона: 114°

Установка: настольная, потолочная, настенная

Макс. рабочая температура: 40°C

Размеры: 87x118x85 мм

Теперь о самой камере. Устройство также можно использовать и в качестве системы безопасности. Для этого достаточно будет установить ее на входе в дом, квартиру, либо любой другой объект и получать уведомления на свой смартфон при обнаружении камерой движения. При этом не забудьте включить световую и звуковую сигнализацию, чтобы можно было отпугнуть нежелательных посетителей. TP-LINK Tapo C200 записывает видео в высоком разрешении Full HD (1080р) при 15 к/с. Кроме того, благодаря ИК-подсветке, камера отлично показывает себя в работе даже в темноте на расстоянии до 9 метров. Все это замыкает двустороннее аудио, позволяющее передавать, к примеру своим питомцам, что хватит портить диван.Подводя итоги по TP-LINK Tapo C200, следует отметить, что данная камера идеально подойдет для частных домов и квартир, чтобы вести запись и стать надежным защитником. Главным преимуществом данного решения является его доступная цена. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, удаленное управление камерой, хорошая начинка, запись в разрешении Full HD. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Как нам кажется, TP-LINK Tapo C200 полностью оправдывает свою стоимость.