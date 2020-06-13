Обзор The Outer Worlds для Nintendo Switch

В прошлом году компания Obsidian Entertainment представила очередную шедевральную ролевую игру в научно-фантастическом сеттинге The Outer Worlds. Проект заслужил восторженные отзывы критиков и любовь миллионов игроков. Естественно, когда объявили о ее портировании на Nintendo Switch, многие владельцы портативной консоли начали откладывать деньги.

Отвечавшая за адаптацию сингапурская студия Virtous, выпустила игру в релиз 5 июня. Безусловно, никто не ждал, что порт оставят полостью без изменений, все же Switch объективно слабее современных платформ, но в тайне многие надеялись на лучшее, ведь есть множество примеров, когда графика при переносе практически не менялась. Дополнительной интриги добавляло и то, что атмосфера в The Outer Worlds во многом зависит от визуальной составляющей: неоновые вывески, города будущего, ландшафты и флора далеких планет.

К сожалению, чуда не случилось: с самого начала игры становится понятно, что разработчики беспощадно «порезали» практически все, и ощущение это со временем только усиливается. Леса превратились в пустыню: где раньше зеленела травка и деревья, теперь лишь мутная коричневая жижа. Убрали детали на фасадах, вырезали облака и даже некоторых NPC. Значительно снизилось качество текстур и дальность прорисовки, многие объекты подгружаются лишь когда к ним подходишь почти вплотную. Так нравившийся многим эффект размытия фона во время разговоров тоже отключили.

Хотя разработчики заявляли о фиксированном разрешении (720p в портативном режиме и 1080p в док-станции), на деле оно переменное: часто, невозможно даже разглядеть врагов из-за зернистости, а надписи на указателях, стали практически нечитабельными. Объекты выглядят сильно мутными. В портативном режиме на маленьком экране дела с графикой несколько лучше, но выплывает другая проблема – весь текст, которого очень много в игре, становится настолько мелким даже при максимальном масштабировании, что приходится сильно напрягать зрение. При всех этих упрощениях, игра умудряется притормаживать во время перестрелок, снижать частоту кадров и выводить долгие загрузочные экраны.

Значит ли это, что The Outer Worlds на консоли Nintendo стала полностью неиграбельной? Конечно нет! Это по-прежнему отличная ролевка со всеми вытекающими: развитой системой диалогов, прокачкой, выстраиванием отношений с различными фракциями и стилистикой ретро-футуризма.

Здесь нет жестких сюжетных рельс – игроку лишь дают небольшой толчок вначале, а дальше можно «лепить» характер и историю персонажа по собственному желанию. Такой подход дает широкий простор для реиграбельности. Квесты хорошо проработаны, почти любой из них обрастает в процессе выполнения неожиданными деталями и поворотами, а проходить их можно различными способами, в том числе, и мирным. Решения игрока полноценно влияют на дальнейшие события в мире. Все это приправлено множеством видов оружия, брони, предметов и врагов, системами выживания и ремонта снаряжения, возможностью манипулирования со временем и так далее.

Да, графика в ходе портирования сильно пострадала, но ведь она никогда и не играла решающего значения в ролевых играх: Neverwinter Nights, Fallout, Baldur’s Gate и множество других серий тому наглядное подтверждение. Кроме того, разработчики пообещали в скором времени выпустить масштабное обновление, исправляющее большинство допущенных огрех. Хотя диалоги озвучены на английском, но все тексты старательно переведены, что на Switch не такое уж частое явление. Управлять персонажем довольно удобно, хорошо реализована доводка прицела с помощью акселерометра консоли.

По сюжету, игрок оказывается в роли одного из космических исследователей, которого отправили осваивать новые миры на окраине галактики. К сожалению, не все идет гладко: транспортный корабль «Надежда» сбивается с курса и дрейфует в открытом космосе в течение 70 лет. Когда главного героя, наконец, вытаскивают из криогенного сна, выясняется, что за прошедшие десятилетия люди уже успели основать колонию и отдать ее в лапы коррумпированной корпорации. Цель персонажа не только вернуть к жизни оставшихся колонистов, но и разобраться в хитросплетениях местной внутренней политики.

А теперь представьте, что весь этот огромный уникальный и проработанный мир со всеми его персонажами, диалогами, квестами и потрясающей атмосферой теперь всегда под рукой: в дороге или на отдыхе, на учебе или работе, на даче или в гостях. Раньше за такое удовольствие приходилось жертвовать не только картинкой, но и геймплеем. Если вы не притязательны к графике, любите портативный гейминг и действительно хорошие ролевые игры с русским переводом, то The Outer Worlds на Nintendo Switch станет неплохим выбором.

Автор: Артем Костенко
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