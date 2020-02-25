Обзор Zombie Blast Crew. Шикарный шутер

Графика

Казуальные игры пользуются повышенным спросом у геймеров, так как не все хотят играть в сложные шутеры или реалистичные гонки на смартфоне. Иногда хочется просто зайти, поиграть и насладиться происходящим на дисплее без дополнительных тренировок и страданий. Наша сегодняшняя игра все это умеет и предоставляет в полной мере, а значит, стоит попробовать.

Геймплей

Обычно я предпочитаю не говорить о графической составляющей той или иной игры, так как разработчики мобильных проектов обычно скованы в своих идеях, ведь не у всех смартфоны могут поддерживать графику высокого уровня. С другой стороны, нужно понимать, что все мы играем и смотрим на дисплей, получая некое эстетическое удовольствие от происходящего на экране. И если картинка приятная, то и играть интересно, а если графика не очень привлекательная, то и удовольствия меньше. К счастью, у разработчиков Zombie Blast Crew получилось сделать красивую картинку, которая отлично справляется с поставленной задачей — игрок быстро привыкает к данному виртуальному миру и действительно наслаждается происходящим на экране. Большего требовать от мобильной игры я бы не стал, ведь разработчики все же упираются в мощности современных смартфонов и делать слишком уж реалистичную картинку им просто нет смысла.

Донат

Собственно, ничего удивительного в плане игрового процесса здесь нет — у нашего персонажа есть цель высадиться на определенную локацию, после чего выполнить там задание. Обычно задания основаны на зачистке локаций, так что вы просто приземляетесь на парашюте, уничтожаете всех врагов вокруг, иногда еще сражаетесь с боссами, после чего получаете награду за выполненную работу. Ничего сложного или удивительного в этом нет, но благодаря разнообразию игровых механик и прочих особенностей разработчики действительно радуют нас увлекательным игровым процессом. Он приносит море удовольствия, если вы привыкните к управлению и сможете попадать по врагам точными выстрелами своего оружия. Можно еще и различные гранаты использовать или даже умения, но они не бесконечные и обладают неким временем отката, так что использовать их стоит с умом.

Итог

Конечно, если игра распространяется на условно-бесплатной основе, то разработчики будут предлагать игроку различные бонусы за реальные деньги, это вполне стандартно и без этого никак. Здесь, конечно же, за реальные деньги тоже можно купить много чего интересного. Например, вы можете купить нужные вам для улучшения ресурсы, которые позволят быстрее развиваться и более активно продвигаться по уровням. Любое развитие в этом плане важно — пока другие игроки будут проходить уровни по несколько раз с целью накопить нужные ресурсы для улучшения пушки, вы за реальные деньги получите это все совершенно бесплатно. Более того, есть различные дополнительные бонусы, которые тоже помогают в игре получать больше преимуществ над ненавистными врагами. Ничего такого, что нельзя получить своими руками, купить за реальные деньги не выйдет, но донат все же влияет на игровой процесс.

Конечно, это не лучшая в мире игра, которая предоставляет вам возможность повоевать с монстрами разного класса и размера, но если вы любите тематику войны с зомби и вам нравится постепенный прогресс, то обязательно стоит попробовать. Игрушка простая, легкая в понимании, не требует от игрока слишком уж много познаний, плюс вам не обязательно хорошо и точно стрелять по врагам. Это казуальный продукт, который предназначен для более простой аудитории, а не для заядлых геймеров.