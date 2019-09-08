Обзор аккумуляторного кустореза Makita XHU07Z

Если заходит речь об аккумуляторном инструменте для работ вне помещения, то о чём вы подумаете в первую очередь? Наверняка о том, что он, скорее всего, является какой-либо побочной и слегка ущербной по рабочим качествам модельной линией известного производителя, специализирующегося на сетевых устройствах. Компания Makita является счастливым исключением из этого правила, всё производимое ею, независимо от типа питания, одинаково качественное. Широта модельного ряда аккумуляторного инструмента не меньшая, а устанавливаемые на них ёмкие литий-ионные батареи позволяют ему успешно конкурировать в производительности с сетевым. А теперь давайте перейдём к обзору аккумуляторного хедж-триммера (кустореза) Makita XHU07Z.

Общие сведения об аккумуляторном кусторезе Макита XHU07Z

Если говорить откровенно, то, на наш взгляд, использование бензинового инструмента для работ на открытом воздухе не всегда оправдано. Особенно это касается случаев, когда требуется подстрижка кустов. В основном из-за того, что триммером приходится работать под разными углами наклона. Двигатели внутреннего сгорания не слишком любят, когда ими крутят, как попало. Из-за этого они могут глохнуть или, наоборот, идти вразнос, резко повышая обороты. Всё это приводит к тому, что реальный результат работы значительно хуже ожидаемого.

Если же мы возьмём аккумуляторный триммер-кусторез, то дело идёт гораздо лучше. Правда, если не учитывать того, что с каждым колебанием ножа ёмкость заряда батареи уменьшается, а это не может не влиять на производительность инструмента. Однако подобная особенность почти незаметна, если мы берём качественный кусторез от известного производителя.

Конструктивные особенности Makita XHU07Z

Аккумуляторный кусторез Makita XHU07Z построен на бесщёточном электродвигателе, частота вращения якоря которого достигает 4400 об/минуту. Он имеет три режима работы: от 0 до 2000, от 0 до 3600 и от 0 до 4400 колебаний ножа в минуту. Вместе с аккумулятором весит 3,92 килограмма (8,65 фунта).

Питается от одиночной литий-ионной батареи 18 вольт. Она устанавливается сзади, на нижней грани рукояти, что обеспечивает хороший баланс инструменту с длинным двусторонним ножом.

Основная ручка Д-образная, со стопорящим рычагом на верхней грани и большой кнопкой пуска на нижней. Частота вращения шпинделя изменяется в зависимости от степени нажатия на неё. Для запуска ножей оба рычага должны быть нажаты одновременно – это функция безопасности. Перед дополнительной рукоятью, над основанием ножа, установлен щиток, защищающий руки от веток.

Кнопки управления скоростью и реверса находятся на верхней грани корпуса, около основной рукояти. Они имеют светодиодную подсветку, помогающую определить задействованный режим. Кнопка «Вперёд» одновременно служит для общего запуска. Подержите её нажатой некоторое время и можете начинать работать. Если ножи не были задействованы в течение минуты, инструмент автоматически выключится.

Одной из наиболее замечательных особенностей этого триммера является возможность поворота режущей головки. Что избавляет оператора от необходимости менять положение рук и с большим удобством стричь под любым углом. Имея такое приспособление, вы непременно зададите себе вопрос: «А почему до этого не додумались раньше?» Фиксация осуществляется парным рычагом, находящимся по обе стороны от основной рукояти, спереди от неё.

Триммер в стоке оснащается лезвием длиной 61 см (24 дюйма), но, если это необходимо, вы можете поставить и более длинное – 76 см (30 дюймов).

На нижней грани корпуса есть паз, используя который вы можете повесить инструмент на гвоздь в стене. Для ножа предусмотрен защитный чехол из пластика. Его конструкция неплохо продумана, хотя у нас есть к ней некоторые претензии.

Результаты испытаний

У нас была подходящая площадка, окружённая кустами, где мы могли испытать этот хедж-триммер. Тонкие ветки он режет просто влёт, не замечая. Справляется и с довольно внушительными палками толщиной с указательный палец взрослого человека. Для нас стала неожиданностью мощь этого инструмента, поскольку он практически бесшумный и почти не вибрирует.

К сожалению, фотографии не дают всей полноты картины, вам придётся просто поверить, что результаты работы действительно замечательные. В целом мне очень понравилось работать кусторезом, и особенно то, как у него поворачивается режущая головка, позволяя стричь, не напрягаясь, под любым углом. Ну и, конечно же, неизменно постоянное число оборотов двигателя, чего невозможно требовать от бензинового мотора.

Инструмент потрясающе плавно работает, вы не ощутите никаких вибраций. А металлический наконечник-предохранитель на конце шины позволяет стричь вплотную к кирпичным стенам без опасения повредить ножи.

Кроме недовольства чехлом (его не слишком удобно снимать и надевать), у нас есть большие претензии ко времени простоя, после которого инструмент выключается автоматически. Оно слишком мало, не больше минуты. Стоит вам отвлечься на сбор настриженных веток, как хедж-триммер отключается от питания, а постоянно нажимать кнопку пуска – это слишком большая морока, на наш взгляд.

Заключение

Аккумуляторный кусторез Макита XHU07Z – это отличный, мощный инструмент для работы в саду. Он очень удобен, благодаря вращающейся режущей головке.

Источник: https://makita-line.ru — официальный дилер Макита ООО Лайнтулс.