Обзор куба - Polaroid Cube

В квадратную коробочку Polaroid Cube создатели девайса положили гарантийный талон, книжечку-инструкцию и крохотный кабель USB<=>micro-USB.

Внешний вид Polaroid Cube соответствует названию: это кубик с ребром 38 мм и весом 45 граммов. Передняя сторона, на которой объектив и микрофон, напоминает логотип Instagram. Polaroid продается в трех цветах: голубой, красный и чёрный.

Под круглой крышечкой, расположенной на задней грани скрыт переключатель разрешения снимаемого видеоролика: 720р или 1080р, а также разъём micro-USB и слот для карт microSD.

На нижней плоскости кубика есть магнитное крепление, а на верхней — единственная круглая кнопка, с помощью которой можно включать-выключать устройство и запускать съёмку. Возле кнопки — LED-индикатор.

В силу маленьких габаритов такую камеру можно носить где угодно и как угодно. Места кубик практически не занимает, крепится к любому железному предмету. Видоискатель и экран отсутствуют. Магнит достаточно сильный, чтобы камера не слетала, например, с рамы велосипеда. На официальном сайте представлено много аксессуаров для прикрепления Polaroid Cube. Среди них — специальные фиксаторы на руль велосипеда, на шлем и на пояс, и водонепроницаемый чехол для подводной съёмки. Камера сама по себе защищена от воды, её можно погружать на глубину до двух метров и без специальной защиты.

Внутри Polaroid Cube установлен накопитель объёмом 32 МБ. Поскольку этого достаточно для съёмки только нескольких кадров лучше купить карту памяти, поддерживается работа с microSD объёмом до 32 ГБ.

Картинка даже в максимальном разрешении (1080р) не сказать, что идеальна — порою не хватает чёткости. Фотографирует Polaroid Cube примерно как среднестатистический смартфон. Надо отметить. что объектив камеры создаёт эффект fish-eye, а ещё неплохо держит встречный свет. На ночных снимках зернистость и шумы заметны только в областях со средней яркостью, иногда кадры смазываются.

Стоит такое устройство около 6790 рублей.