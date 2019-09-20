Обзор памяти Patriot Viper Steel

Скорость модулей оперативной памяти с появлением новых платформ и процессоров превысила 4000 МГц.

Patriot Viper Steel выпустила модули с частотой 4400 МГц с задержками 19-19-19-39-2T. Однако достигнуть частоты 4400 МГц получится лишь на топовых материнских платах. Комплект поставляется из двух модулей по 8 Гб.

Производитель сохранил дизайн Viper Steel, RGB подсветки нет. Высота модулей составляет 45 мм, что довольно высоко, поэтому может быть несовместимо с некоторыми большими воздушными процессорными кулерами. Используются чипы от Samsung.

На модель дается пожизненная гарантия от производителя.