Обзор плюсов и минусов беззеркальной фотокамеры Canon EOS R Body

2018-11-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Canon EOS R Body; [471]
Осенью 2018 года всему фотосообществу стало окончательно понятно – будущее за беззеркальными камерами. Сначала Nikon представили свои полнокадровые модели Z6 и Z7, а через месяц и Canon показала EOS R. Сможет ли эта камера пошатнуть гегемонию Sony, отличается ли она чем-нибудь от EOS 5D Mark IV и подойдет ли она профессионалам? Попробуем разобраться.

Сенсор и возможности камеры

В основе камеры лежит полнокадровый (36:24 мм) CMOS-сенсор с разрешением 30-Мп, который по физическим размерам и разрешением идентичен матрице из 5D Mark IV. Довольно схож и диапазон чувствительности – ISO от 100 до 40 000 (102 400 в расширенном режиме). Камера сохраняет фото в формате Dual Pixel RAW, Canon 14-битном RAW и сжатом без потерь C-Raw. Скорость серийной съемки достигает 8 кадров в секунду.

Новая система автофокусировки

По словам Canon, здесь применяется самая быстрая система гибридного автофокуса на базе фирменной технологии Dual Pixel. Заявленное время срабатывания автофокуса составляет 0,05 с, а чувствительность автофокуса сохраняется при уровне освещения вплоть до -6EV. В качестве вишенки на торте – 5655 точек фокусировки! У того же Nikon Z7 всего 493 фазовые точки, у Sony A7 III – 683 и 425 точек фазовой и контрастной автофокусировки. Разумеется, реализовано распознавание лиц и автофокус по глазам, любимый владельцами беззеркалок Sony.

Байонет и переходники

В 1987 году Canon резко перешла с байонета FD на EF, не оставив обратную совместимость. В этот раз производитель постарался сделать переход на новый байонет Canon RF более комфортным. Всего переходников будет три. Первый просто позволяет поставить стекло от EF на байонет RF. Второй адаптер имеет управляющее кольцо, на которое можно повесить, например, управление диафрагмой. Наконец, третий переходник имеет слот для светофильтров. Он может пригодиться для ультраширокоугольных объективов, вроде Canon EF 11-24mm f/4L USM, которые не позволяют установить фильтр перед передней линзой.

Объективы

Но для чего вообще понадобился новый байонет? Canon утверждает, что короткий рабочий отрезок позволяет использовать более качественную светосильную оптику. Чтобы доказать свою правоту, производитель представил четыре новых объектива, из которых отдельного упоминания заслуживают две модели. Во-первых, это зум Canon RF 28-70mm f/2L USM. Очень светосильный, очень тяжелый и чертовски дорогой – 3000 долларов! Второй, сверхсветосильный портретный полтинник – Canon RF 50mm f/1.2L USM за $2300. Судя по восторженным отзывам экспертов, протестировавших новые линзы, их цена соответствует качеству. А если так, то переход на новый байонет был оправдан.

Дизайн и управление

Утверждение, что беззеркалки легкие и компактные, уже несколько лет как неактуально. Да, Canon EOS R чуть легче 5D Mark IV, но в сочетании с полуторакилограммовым Canon RF 28-70mm f/2L USM разница в 150 г кажется незначительной. Куда заметнее изменения в дизайне и эргономике. Например, на задней панели больше нет традиционного джойстика – для выбора точки фокусировки предстоит пользоваться сенсорным экраном и тач-панелью на задней панели. Диски под указательным и большим пальцами, а также почти все кнопки можно перенастроить отдельно для фото- и видеорежима.

Видео

На первый взгляд, у новинки отличные видеовозможности. Запись в разрешении 4К при 30 кадрах в секунду с битрейтом 480 Мбит/с), запись в Canon Log (C-Log) с расширенным динамическим диапазоном (через HDMI можно выводить 10 битный цвет), поддержка карт памяти SD UHS-II, а также разъемы для микрофона и для наушников. Но все это перечеркивает общая с 5D Mark IV проблема – кроп 1,74x.

Цена и конкуренты

В России Canon EOS R стоит 160 тысяч рублей. Примерно столько же стоят и прямые конкуренты: Sony A7 III и Nikon Z6. Оба имеют матричную стабилизацию изображения, превосходят в серийной съемке (10 и 12 кадров секунду) и снимают в 4K без кропа.

Одной строкой

Также отметим адаптер на объективы EF в комплекте, металлическую шторку, защищающую матрицу, откидывающийся поворотный экран, пыле- и влагозащиту корпуса, а также один слот для карт памяти.

Вывод

Первый заход Canon на рынок полнокадровых беззеркалок получился несколько противоречивым. С одной стороны, Canon EOS R предлагает быструю и точную автофокусировку, очень качественную новую оптику под новый байонет, парк которого будет расширяться новыми крутыми линзами, совместимость со стеклами EF и поворотный во всех плоскостях экран. С другой, разочаровывает не самый новый сенсор (уж очень похож на матрицу из 5D Mark IV), не лучшая скорость серийной съемки, «кропнутое» видео и отсутствие матричной стабилизации.

Очевидно, что Canon EOS R не способна пошатнуть позиции Sony на рынке полнокадровых беззеркальных камер и, чтобы заставить конкурентов подвинуться, Canon нужно приложить больше усилий. А это в свою очередь может плохо сказаться на позициях зеркалок Canon, которые и принесли ей лидерство на глобальном рынке. Интересно, каким окажется следующий шаг компании.

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