Обзор стиральных машин Электролюкс и Индезит. Поколение умных

Стиральные машины среднеценового сегмента получают от инженеров все больше интеллектуальных функций и становятся все более сложными с каждым поколением. В данном обзоре рассмотрим, чем оснащают свои модели европейские производители на примере марок Электролюкс и Индезит.

Как и в иных областях, сфера электроники и бытовой техники демонстрирует тренд на передачу новаций от премиальных моделей к более доступным. В сегменте стиральных машинах это тоже ярко заметно. Сегодня уже норма, что машинки взвешивают белье, производят генерацию пузырьков, пара, балансируют барабан или самостоятельно сушат одежду.

Шведский подход

В стиральных машинах Электролюкс новый модельный ряд ознаменовался появлением ряда интересных функций, о них и расскажем далее.

Система DelicateCare с помощью теплового насоса подбирает необходимую температуру под разные типы ткани, кроме этого вращение барабана также подстраивается. Инженеры утверждают, что, например, на одежде из шелка будет на 50% меньше складок. А износ ткани будет меньше, чем при простой стирке.

Паровая программа SteamCare восстанавливает одежду и уменьшает количество складок, что помогает при глажке, а некоторым вещам она бывает уже и не нужна. Это неплохо, так как дольше сохраняется текстура ткани.

Еще одно новшество — одежду можно уже не стирать часто, а просто освежать с функцией FreshScent. Эта система освежит ткань между стирками. Т.е. вы, приходя домой, кидаете рубашку в машинку, а она ее обрабатывает при помощи специального ароматизатора и пара без процесса стирки.

С помощью встроенных в барабан весов, система Элетролюкс SensiCare взвешивает каждую загрузку белья и в соответствии с массой, корректирует цикл, более точечно выбирая длительность стирки. Минус тут один, если вы решили постирать все за 30 минут, а система решила, что меньше часа этого делать не стоит, то придется смириться. Со временем, конечно, выработается привычка и неудобство исчезнет.

Индезит

Итальянские инженеры выбрали другой подход, а именно, попытались сохранить бюджетность моделей, но при этом внести некоторую инновационность, поэтому стиральные машины Индезит более просты, однако и более доступны.

Способность, в той или иной степени, отстирывать загрязнения при 30° есть во многих современных агрегатах, но производитель Индезит утверждает, что их система Eco cycle делает это так же, как будто процесс проходит при более серьезных температурах. Это здорово экономит электроэнергию, нагревы в машинках хоть и короткие, но при этом весьма интенсивные.

Push&Wash еще один интересный алгоритм, суть его в том, что пользователь нажатием одной кнопки, без выбора каких-либо специальных программ, запускает стирку. Процесс длится 45 минут и подходит, как для хлопка, так и для синтетики.

Система Water Balance Plus от Индезит похожа на аналогичную SensiCare от Электролюкс, о которой писали выше. Суть состоит в том, что автоматически регулируется расход воды в зависимости от загрузки барабана, оценка происходит с помощью сенсоров и также помогает экономить электроэнергию, а не только воду.

Можно запустить специальный цикл под название «Автоочистка», он разработан специально для очищения внутренней части машинки без использования дополнительных моющих средств. Аналог есть и в семействе Элеткролюкс.

Алгоритм «Темные ткани» не совсем инновация, скорее просто забота о потребителе. Нюанс стирки темных вещей, в том, что они не любят интенсивность механического воздействия и высокие температуры, именно эти факторы и учли разработчики. В соответствующей программе механическое и термальное влияние снижены до той границы, когда происходит очищение и при этом минимизируется износ красителя и самой ткани.

Итог

Как мы видим из обзора, общая тенденция такова, что стиральные машины становятся более адаптивными за счет применяемых алгоритмов и технологических решений. Самое приятное, что это сказывается не только на дорогих брендах, но и среднеценовые мануфактуры, как, например Электролюкс и Индезит, стараются не отставать.

Однако стоит помнить, что «продвинутость» технологических решений может влиять на общую надежность техники. Поэтому, в заключении, простой совет — взвесьте все «за» и «против» для каждой опции, это будет более правильно. Тем более, что если вам важна экономия электроэнергии, стоит напомнить, что часть систем снижают ее потребление, а часть, например «паровые» технологии и сушка — наоборот увеличивают.