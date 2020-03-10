Очередное обновление для Star Wars Battlefront 2 устраняет проблемы с геймплеем

Новое обновление Star Wars Battlefront 2 будет выпущено 11-ого марта для платформ Windows, PlayStation 4 и Xbox One.

Обновление предлагает множество исправлений, касаемо пользовательского интерфейса. Исправлена ошибка, из-за которой игровой сервер иногда определял игроков в одну команду. Добавлена настройка внешнего вида для героев и солдат на картах Age of Rebellion. Исправлена ошибка, из-за которой появлялось некорректное отображение имен. Убрана ошибка, при которой Йода был неубиваемым.

Исправлены визуальные проблемы с появлениями текстур на космических кораблях. Погодные эффекты были переделаны. Введены визуальные и игровые изменения персонажа Ewok Hunters.