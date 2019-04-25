Очиститель воды Xiaomi Mi Water Purifier 600G собрал 18.4 млн юаней

2019-04-25, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Xiaomi Mi Water Purifier 600G; [100]
Компания Xiaomi поделилась впечатляющими результатами продаж очистителя воды Mi Water Purifier 600G на краудфандинговой платформе Youpin.

Mi Water Purifier 600G — это фильтр с четырёхуровневой системой «умной» очистки, которая способна убирать из воды ржавчину, тяжелые металлы и бактерии. Для этого используется технология Reverse Osmosis (с англ. обратный осмос).

Производитель опубликовал постер, на котором говорится, что продукт собрал $18.4 млн всего за неделю. Стоимость товара составляла около $372. Новинка стала хитом, поэтому уже в ближайшее время Xiaomi планирует выпустить её на рынок для массового потребителя.

Комментарии:
LG останавливает производство смартфонов...
LG останавливает производство смартфоновLG останавливает производство смартфонов у себя на родине в Южной Корее. ...
Обзор Trust Evo Advanced Wireless. Профе...
Обзор Trust Evo Advanced Wireless. ПрофеТестируемая сегодня мышка Trust Evo Advanced позиционируется производителем как профессиональный беспрово...
В России пройдет серия турниров по Morta...
В России пройдет серия турниров по MortaВ России пройдет серия турниров по Mortal Kombat 11 с общим призовым фондом в 200 тыс. рублей. ...
Беспроводные наушники Jabra Evolve 65e...
Беспроводные наушники Jabra Evolve 65eJabra анонсировала все новые беспроводные наушники Evolve 65e. ...
Valve показала новые статуэтки Baby Rosh...
Valve показала новые статуэтки Baby RoshValve представила обновленные сувенирные фигурки Baby Roshan из Dota 2. ...
Вышел трейлер кроссовера Fortnite и Мсти...
Вышел трейлер кроссовера Fortnite и МстиРазработчики Fortnite опубликовали трейлер временного режима «Финал», который станет кроссовером со вселе...
Годовая зарплата игроков LCS превышает $...
Годовая зарплата игроков LCS превышает $Игроки LoL Champions Series в среднем получают более $300 тыс. в год. Об этом рассказал комиссар лиги в R...
Первая партия Meizu 16s полностью распро...
Первая партия Meizu 16s полностью распроПару дней назад был представлен флагманский смартфон Meizu 16s, который при своих довольно крутых характе...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Trust Evo Advanced Wireless. Профессиональная беспроводная мышкаОбзор Trust Evo Advanced Wireless. Профессиональная беспроводная мышка
Обзор Thermaltake Level 20 RGB USB Titanium (KB-LVT-SSSRRU-01). Клавиатура с Обзор Thermaltake Level 20 RGB USB Titanium (KB-LVT-SSSRRU-01). Клавиатура с
Сравнительный обзор наушников Black Star Click N Play от Тимати и простейших CaseGuru CGPods: реклама и реальностьСравнительный обзор наушников Black Star Click N Play от Тимати и простейших CaseGuru CGPods: реклама и реальность
Обзор SteelSeries Rival 105. Удобная и практичная мышка в духе KANAОбзор SteelSeries Rival 105. Удобная и практичная мышка в духе KANA
Обзор ADATA Ultimate SU750 (ASU750SS-512GT-C). Недорогой и быстрый SSDОбзор ADATA Ultimate SU750 (ASU750SS-512GT-C). Недорогой и быстрый SSD
Предварительный обзор Realme 3 Pro. Стил...
Предварительный обзор Realme 3 Pro. СтилМы привыкли к тому, что производительный смартфон, да еще и от известной компании, стоит довольно больших...
Обзор Sigma Theory: Global Cold War. Стр...
Обзор Sigma Theory: Global Cold War. СтрНа сегодняшний день очень мало появляется интересных игр. Это связано с тем, что придумать нечто удивител...
Предварительный обзор HP Chromebook 15. ...
Предварительный обзор HP Chromebook 15. Современный рынок ноутбуков далеко не всем нравится. Если вы геймер, то у вас просто масса вариантов за 2...
Обзор Mortal Kombat 11. Готовы ломать вр...
Обзор Mortal Kombat 11. Готовы ломать врУ фанатов файтингов вчера был настоящий праздник — новая часть легендарной серии Mortal Kombat вышла в св...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A60...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A60Стоит признаться — длительное время мы сами подшучивали над любым бюджетным смартфоном компании Samsung, ...
Обзор Save Koch. Очень атмосферно...
Обзор Save Koch. Очень атмосферноСегодня мы поговорим об игре Save Koch, которая основана на весьма необычном сеттинге и рассказывает нам ...
Состоялся релиз игры SaveKoch. Крестный ...
Состоялся релиз игры SaveKoch. Крестный 11 апреля нам удалось попасть на закрытый показ игры SaveKoch, которая представляет собой тактический сим...
Предварительный обзор Samsung QLED 8K Q9...
Предварительный обзор Samsung QLED 8K Q9Длительное время в сети говорили о том, что 4К разрешение еще длительное время будет недоступно широким м...
Обзор Warriors: Rise to Glory!. Нечто ун...
Обзор Warriors: Rise to Glory!. Нечто унОчень редко проекты от небольших студий способны заинтересовать геймера на длительное время. Однако, если...
Предварительный обзор Xbox One S All-Dig...
Предварительный обзор Xbox One S All-DigДлительное время на просторах интернета ходила новость о том, что компания Microsoft планирует выпустить ...
Обзор Legend of Zelda: Breath of the Wil...
Обзор Legend of Zelda: Breath of the WilКупить консоль Nintendo Switch и не поиграть в новую «Зельду» - можно считать кощунством, поэтому «Legend...
Предварительный обзор Deepcool Castle 24...
Предварительный обзор Deepcool Castle 24В последнее время геймеры стали больше внимания уделять так называемым «второстепенным» компонентам своег...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor