Очиститель воды Xiaomi Mi Water Purifier 600G

Компания Xiaomi поделилась впечатляющими результатами продаж очистителя воды Mi Water Purifier 600G на краудфандинговой платформе Youpin.

Производитель опубликовал постер, на котором говорится, что продукт собрал $18.4 млн всего за неделю. Стоимость товара составляла около $372.

Новинка стала хитом, поэтому уже в ближайшее время Xiaomi планирует выпустить её на рынок для массового потребителя. Mi Water Purifier 600G — это фильтр с четырёхуровневой системой «умной» очистки, которая способна убирать из воды ржавчину, тяжелые металлы и бактерии. Для этого используется технология Reverse Osmosis (с англ. обратный осмос), которая не пропускает вещества размером 0.001-0.0001 мкм.