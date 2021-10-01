Очиститель воздуха Dyson Purifier Cool и Purifier Hot + Cool

Сегодня компания Dyson представила два новых очистителя воздуха Dyson Purifier Cool и Purifier Hot + Cool с фильтрацией HEPA H13. Оба очистителя воздуха от Dyson имеют стандартную фильтрацию воздуха HEPA H13 и как утверждается, они удаляют 99,95% твердых частиц диаметром 0,1 микрона и более. Новые очистители воздуха являются преемниками линейки Dyson Pure и оснащены Wi-Fi для управления через приложение Dyson Link и голосовыми помощниками, такими как Google Assistant и Amazon Alexa.

Dyson Purifier Hot + Cool способен выдувать нагретый воздух, который эффективен в холодную погоду. На передней панели устройства имеется цветной дисплей для отображения статистики качества воздуха и параметров состояния устройства. Устройство предназначено для эффективной фильтрации воздуха от PM2,5, PM10, ЛОС и NO2 и, как утверждается, работает тише, чем очистители воздуха компании Pure. Очистители поставляются с пультом дистанционного управления, могут использоваться удаленно с приложением Dyson Link