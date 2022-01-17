Очиститель воздуха Huawei Smart Selection 720 Full-Effect Air Purifier 2

Компания Huawei выпустила полнофункциональный очиститель воздуха Smart Selection 720 Full-Effect Air Purifier 2, преемник полнофункционального очистителя воздуха Huawei Smart Selection 720 1S, выпущенного в 2018 году.

Эта модель оснащена модернизированной технологией очистки, мощностью очистки и интеллектуальным управлением. Устройство продается по цене 251 доллар США. В полнофункциональном очистителе воздуха Huawei Smart Selection 720 используется технология полноэффективной очистки UltraClean, которая объединяет 6 циклов очистки внутри и снаружи устройства. Это может помочь эффективно достичь 99,99% стерилизации и удаления вирусных аэрозолей.

Очиститель воздуха Huawei Smart Selection 720 использует метод двойного удаления альдегидов с помощью комбинации активированного угля и кристалла для удаления аминокислотных альдегидов. Кроме того, очиститель воздуха обладает превосходной стерилизующей способностью, которая сочетает в себе двойную стерилизацию глубоким ультрафиолетом 254 нм и лизоцимом. Очиститель воздуха Huawei поддерживает функции HarmonyOS Connectbringing, такие как управление приложением Huawei Smart Life, голосовое управление Xiaoyi и сопряжение с умным домом.