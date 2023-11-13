Oclean X Ultra официально представлена в России

Компания Oclean, которая специализируется на передовых гаджетах для ежедневного ухода за полостью рта, официально представила в России свою новейшую ультразвуковую зубную щётку Oclean X Ultra, которая многим пользователям явно понравится. Стоит отметить, что данная щётка предоставляет пользователю более пяти режимов работы — есть утренний, вечерний и стандартный режимы, а также режим отбеливания и бережный режим на случай чувствительных дёсен. При желании пользователь через фирменной приложение может настроить свой собственный режим работы, основываясь на личных предпочтениях или советах врача.

Также стоит отметить, что Oclean X Ultra использует современный ультразвуковой мотор, который позволяет щетинкам совершать до 84 000 движений в минуту, то есть в 300 больше, чем у большинства обычных зубных щёток. За счёт высокой скорости движений щётка эффективно очищает полость рта пользователя, предотвращая возникновение лёгкого зубного камня. Нужно понимать, что при этом устройство работает совместно с умным приложением и собирает различные данные о здоровье пользователя и качестве его чистки зубов, чтобы отмечать зоны, которым стоит уделять больше внимания в будущем. Это настоящий флагман на рынке зубных щёток, который стоит посоветовать тем, кто хочет повысить уровень заботы о собственном здоровье. Стоит отметить, что зубная щётка Oclean X Ultra будет продаваться в двух цветах эксклюзивно в торговой сети М.Видео по цене в 13 990 рублей.