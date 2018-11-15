Одноплатный компьютер Raspberry Pi 3 Model A+ оценен в $25

Компания Raspberry Pi Foundation пополнила ассортимент одноплатных компьютеров моделью Raspberry Pi 3 Model A+. Новинка оснащается процессором Broadcom BCM2837B0 с четырьмя ядрами Cortex-A53, 512 МБ оперативной памяти, слотом microSD для установки накопителя, адаптером 802.11.b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2, 40-контактным разъёмом GPIO, портами HDMI и USB 2.0, разъёмом CSI для подключения камеры и DSI для подключения дисплея. Порта RJ45, в отличие от модели Model B+, здесь нет. Цена Raspberry Pi 3 Model A+ составляет 25 долларов.