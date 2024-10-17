Официальный Meizu Note 21 Pro продают за 20 тысяч рублей

На отечественном маркетплейсе Ozon стартовали продажи Ростест-версии смартфона Meizu Note 21 Pro, который оценен чуть меньше чем в 20 тысяч рублей за единственную версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. На том же «Озоне» есть и глобальная версия, которая значительно дешевле.

Сам смартфон оснащается 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio-G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 64 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 13 Мп, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, кольцевым индикатором вокруг одной из камер, боковым дактилоскопом, модулем NFC и 3,5-мм аудиогнездом.