Официальный анонс Fujifilm XF10

В последнее время мы замечаем достаточно высокую популярность компактных фотоаппаратов. Новинка Fujifilm XF10 идеально подходит для тех пользователей, которые хотят путешествовать и снимать красивые фотографии окружающего мира. Это довольно интересное решение — разработчики используют матрицу XTrans CMOS II с 24 мегапикселями, ISO от 100 до 512000 и достаточно короткую выдержку в 1/16000. Характеристики позволяют вам легко и без проблем фотографировать в самых разных ситуациях, когда получить идеальную фотографию на той же зеркальной камере было бы проблематично. И это круто, что компании развивают нишу фотокомпактов. Для многих фанатов это реальная возможность получить высокое качество, компактность и низкую стоимость продукта для повседневных задач. Стоимость пока что в секрете.