Официальный логотип PlayStation 5

Компания Sony официально представила новый логотип для PlayStation 5. Логотип PS5 использует тот же шрифт, что и PS4, мягкие кривые линии, за исключением острого угла в цифре 5, чтобы обозначить цифру "5", а не букву "S".

Выпуск PlayStation 5 будет менее чем через год. Множество функций уже стали известны. Консоль будет воспроизводить 3D звук, адаптивные триггеры, SSD накопитель, аппаратная трассировка лучей и Ultra HD Blu-Ray плеер. Возможно появятся еще какие-то новости, после собрания PlayStation, который пройдет в феврале этого года.