Официально: Honor 30 Lite получит поддержку 5G

Компания Honor опубликовала тизер смартфона Honor 30 Lite, выход которого ожидается уже 2 июля. Изображение подтверждает наличие не только бокового дактилоскопического сенсора, но и поддержки мобильных сетей 5G. Аппарат также должны оснастить новой платформой MediaTek Dimensity 800, 6,5-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 90 Гц и разрешением 2400:1800 пикселей, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48, 8 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. В Китае смартфон выйдет под названием Honor 30 Youth Edition.