Официально анонсирован Nintendo Switch Lite

Состоялся официальный анонс упрощенной версии приставки Nintendo Switch Lite. Данное устройство лишилось съемных контроллеров, его нельзя подключить к телевизору или к док-станции, плюс здесь экран меньше, всего 5,5 дюймов против 6,2 у оригинального устройства. Но, цена на новинку составит всего 200 долларов, то есть около 12-13 тысяч рублей, если переводить по текущему курсу. Это весьма неплохо, если вы давно мечтали о данной консоли, но не могли позволить себе оригинальную модель. С другой стороны, оригинальная приставка с парой игр в комплекте стоит 17 тысяч рублей и это гораздо более продвинутый вариант. Вероятно, у новинки не будет такой уж громадной армии поклонников, но нам это лишь предстоит узнать. Ждем релиза в России.