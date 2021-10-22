Октябрьское обновление Xbox добавляет панель управления 4K, ночной режим и многое другое

Microsoft объявила о выпуске октябрьского обновления Xbox с обновленной панелью управления 4K на консолях Xbox Series X, обеспечивающей геймерам повышенную четкость и улучшенную читаемость текста. Вместе с новым ночным режимом Xbox, который автоматически уменьшает и регулирует яркость дисплея, консоли и контроллера Xbox. А также новая функция быстрых настроек, которая позволяет игрокам легко переключать настройки для более персонализированного управления Xbox в зависимости от их предпочтений.

Начиная с сегодняшнего обновления панель управления Xbox Series X, руководство и другие меню были увеличены с 1080p до 4K. Известно, что игроки, которые разбираются в деталях и ценят 4K, давно хотели получить четкое изображение даже при навигации по приборной панели и меню. Компания услышали ваши отзывы и и выпустило данное обновление.
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