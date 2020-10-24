Olympus OM-D E-M10 Mark III продают с огромной скидкой

Сетевые источники обнаружили очень выгодное предложение в магазинах Adorama и B&H на комплект камеры Olympus OM-D E-M10 Mark III с объективами M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ и M.Zuiko Digital 45mm f/1.8. Изначально такой комплект стоил 1198 долларов, но со скидкой его можно приобрести всего за 589 долларов!

Напомним, что выпущенная в 2017 году беззеркалка Olympus OM-D E-M10 Mark III характеризуется 16-Мп датчиком изображения формата Micro Four Thirds, процессором TruePic VIII, скоростью серийной съемки 8,6 к/с, функцией записи видео в 4К при 30 к/с, стабилизатором изображения, подвижным сенсорным экраном, портами USB и HDMI, модулем Wi-Fi 802.11n, размерами корпуса 122:84:50 мм, массой 410 г и аккумулятором с автономностью в 330 снимков.
Комментарии и отзывы Olympus OM-D E-M10 Mark III
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