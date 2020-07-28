Olympus OM-D E-M10 Mark IV показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали первые качественные изображения беззеркальной фотокамеры Olympus OMD E-M10 IV, официальная презентация которой должна состояться в ближайшее время.

По предварительным данным, камера получит матрицу разрешением 20 Мп, 5-осевую стабилизацию с эффективностью в 4.5EV стопа, видоискатель разрешением 2.36 Мп EVF (100% 1.23x), 3-дюймовый поворотный сенсорный экран, 121 точечную контрастную автофокусировку, выдержки от 1/4000 до 1 минуты, режим Live-bulb 30 минут и режим Live composite 3 часа, художественные фильтры, возможность записывать 4K-видео с частотой до 30 кадров в секунду и Full HD до 60 fps, 15 кадров в секунду в режиме S-AF и 6,3 кадра в секунду в режиме следящего автофокуса, корпус с габаритами 121,7:84,4:49 мм и массой с учетом батареи 383г. Цена за Body составит около 700 долларов.

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