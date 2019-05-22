Olympus TG-6 для подводного плавания

В последнее время особую популярность набирают камеры, которые не боятся падений, влаги, пыли и прочих проблем, с которыми вы можете столкнуться в ходе путешествий. Такие продукты позволяют снимать просто шикарные фото или видео в тех условиях, когда другую камеру вы просто побоялись бы брать с собой. В таких ситуациях модели вроде Olympus TG-6 справляются просто отменно, ведь данная камера совершенно не боится воды и ее можно брать на погружения до 15 метров под воду. Этого достаточно, чтобы заниматься дайвингом, с радостью плавать и снимать подводный мир даже без дополнительной экипировки и защитных чехлов. Для путешественников это просто шикарный продукт, который можно смело брать и отправляться в поездку по всему миру.