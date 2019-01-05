Olympus готовит новую камеру

Компания Olympus опубликовала новые официальные фотографии своего нового фотоаппарата, который будет создан для профессионалов и предназначен для съемки спортивных событий. Пока что информации о продукте никакой нет, определить функции новинки или какие-то особенности конструкции по фотографиям такого качества тяжело. Точнее, невозможно. С другой стороны, что можно ждать от фотоаппарата для спортивных состязаний? Быстрой фокусировки, большого запаса под серийные съемки в формате RAW и каких-то беспроводных модулей связи для передачи данных. Думаю, ничего больше новинка нам не покажет, хотя нужно дождаться официального анонса и уже потом говорить о чем-то. Все же компания Olympus очень крутая и всегда делала интересные продукты.