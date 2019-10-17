Olympus представила PEN E-PL10

Мы только выпустили новость о том, что компания Olympus выпустила камеру для опытных профессионалов, как на рынок вышла камера PEN E-PL10 от того же производителя. Только это уже продукт для более простой аудитории, которая хочет путешествовать и делать качественные фотографии. Устройство весьма компактное, легкое и удобное, при этом продукт смотрится достаточно дорого и в золотом цвете найти нечто более стильное у вас точно не получится. Конечно, пока что стоимость для нашего рынка не названа и даже дату релиза никто не знает, но обещают, что к концу 2019 года камера все же выйдет в продажу и тогда можно будет говорить о продукте более подробно. Сейчас даже с конкурентами не сравнить, так как без цены это сделать невозможно.