Olympus представила высокопроизводительную беззеркальную фотокамеру OM-D E-M1X

Компания Olympus выпустила беззеркальную фотокамеру OM-D E-M1X с повышенной надежностью и со сменной оптикой. Новинка разработана для профессиональных фотографов и оборудована усовершенствованной системой стабилизацией изображения. Также фотоаппарат оснащен 3-дюймовым сенсорным дисплеем с изменяемым положением и электронным видоискателем со 100-процентным покрытием кадра. Аппарат способен записывать видеоматериалы 4К с разрешением 4096 * 2160 точек. В наличии также имеется набор датчиков для отслеживания параметров окружающей среды: приемник GPS, термометр, барометр и компас. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth. О стоимости устройства пока не сообщается.