Olympus выпускает новую беззеркальную камеру Micro Four Thirds

Olympus представила свою новую цифровую камеру Micro Four Thirds. Модель OM-D E-M5 Mark III представляет собой особенно компактную беззеркальную камеру с множеством функций и возможностей. В дополнение к обновленному 20,4-мегапиксельному датчику Live MOS,он также оснащен электронным видоискателем с точечным изображением на 2,36 миллиона точек и 3,0-дюймовым сенсорным дисплеем с переменным углом наклона.

Цена:

OM-D E-M5 Mark III имеет встроенную 5-осевую стабилизацию изображения. Он рассчитан на видео DCI и UHD 4K, записывая со скоростью 30 кадров в секунду (кадр / с). Тем не менее, он имеет механический затвор, который может достигать 10 кадров в секунду для 150 последовательных необработанных файлов. Он также может производить интервалы 5 кадров в секунду и имеет диапазон ISO от 200 до 25600, а также автофокусировку (AF) с фазовой детекцией (AF) на 121 точку. AF E-M5 Mark III можно настроить вручную в соответствии с диапазонами и точками фокусировки.Новая беззеркальная камера Olympus будет иметь черный или серебристый цвет, по цене 1199 долларов США.