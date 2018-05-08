Olympus закрыла завод в Китае

Компания Olympus официально прекратила производство камер и объективов в Китае. Данное производство проработало 26 лет, было создано в 1991 году как опора создания цифровых камер. Однако, в компании признали, что популярность смартфонов и их развитие существенно снизили интерес к данному сегменту камер, да и оборудование на заводе существенно устарело. Теперь завод в Китае полностью закрывают, производитель оставил завод во Вьетнаме, но и ему аналитики пророчат не самую лучшую участь. Сейчас на рынке действительно не так много ценителей цифровых камер, да и конкуренция со стороны гигантов рынка слишком уж сильная. Будем надеяться, что производитель сможет удержаться на рынке. Все же, это достаточно популярный бренд, который раньше был одним из любимчиков публики. Теперь ситуация кардинально изменилась.