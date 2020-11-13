OnePlus 5 получит обновление OxygenOS 10.0.1

Во втором квартале этого года OnePlus 5 и OnePlus 5T получили OxygenOS 10 на базе Android 10. К сожалению разработчикам пришлось отозвать прошивку. Обновление содержало много ошибок, поэтому компания отозвала его и начала работать заново.

И вот теперь стабильная сборка наконец доступна для загрузки. OxygenOS 10.0.1 содержит исправление ​​аномальной проблемы записи разговоров, ​​проблемы с отключением будильника при выключении телефона, свежий патч безопасности Android и пакет GMS до 2020.08. Также доступен жест назад снизу экрана и добавлена ​​электронная стабилизация изображения, обеспечивающая более стабильную съемку. Обновление будет постепенно распространяться на телефоны OnePlus 5 по всему миру.