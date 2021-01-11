После череды слухов и догадок, производитель OnePlus все же официально представил свою первую носимую электронику — браслет OnePlus Band стоит 34 доллара и обладает всеми необходимыми преимуществами. OnePlus Band имеет 1,1-дюймовый цветной сенсорный AMOLED-дисплей с разрешением 126 x 294 пикселей. Пользователи могут настроить внешний вид OnePlus Band с помощью различных обоев для пользовательского интерфейса. Аккумулятор устройства емкостью 100 мАч обещает 14 дней автономной работы. Фитнес-браслет можно заряжать с помощью проводного зарядного устройства USB-A. Конечно же, поставляется новинка со сменными ремнями, которые пользователь может самостоятельно менять. Кроме того, данное устройство поддерживает защиту от воды и по стандарту IP68.