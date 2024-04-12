OnePlus Pad 2 готовится к релизу

Инсайдеры сообщают, что OnePlus Pad 2 работает на базе процессора MediaTek Dimensity 9000 и поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Он также оснащён 144-герцовым 11,61-дюймовым дисплеем с разрешением 2800х2000 пикселей и укомплектован аккумулятором на 9510 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт. Естественно, у OnePlus Pad 2 также будет представлено четыре динамика и две камеры — основная на 13 Мп и фронтальная на 8 Мп. Это стандартное решение на самом деле, потому что производитель часто использует базовую конфигурацию камер. Всё же никто не снимает фотографии для домашнего альбома или социальных сетей на планшет — для этого всегда есть смартфон. Камеры в планшете скорее для видеосвязи или редких снимков чего-то более простого.