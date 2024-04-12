OnePlus Pad 2 готовится к релизу

В феврале прошлого года компания OnePlus официально представила свой первый планшет под названием OnePlus Pad — с того времени прошло уже больше года, так что было бы логично выпустить вторую версию. И сегодня появились первые данные о том, что планшет OnePlus Pad 2 будет выпущен во второй половине 2024 года, что немного странно, так как в этом случае окно между запуском моделей этой серии планшетов будет превышать полтора года. Обычно крупные компании обновляют свои планшеты раз в год, потому что процессоры нового поколения и более передовые камеры позволяют получить больше преимуществ над конкурентами. С другой стороны, планшеты это не тот сегмент электроники, где пользователи обновляют свои гаджеты очень уж часто.

Инсайдеры сообщают, что OnePlus Pad 2 работает на базе процессора MediaTek Dimensity 9000 и поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Он также оснащён 144-герцовым 11,61-дюймовым дисплеем с разрешением 2800х2000 пикселей и укомплектован аккумулятором на 9510 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт. Естественно, у OnePlus Pad 2 также будет представлено четыре динамика и две камеры — основная на 13 Мп и фронтальная на 8 Мп. Это стандартное решение на самом деле, потому что производитель часто использует базовую конфигурацию камер. Всё же никто не снимает фотографии для домашнего альбома или социальных сетей на планшет — для этого всегда есть смартфон. Камеры в планшете скорее для видеосвязи или редких снимков чего-то более простого.
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