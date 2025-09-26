OneXPlayer представила безумно мощную консоль OneXfly APEX

Производитель нацелен раскрыть максимум возможностей нового процессора, ведь OneXfly APEX способен разгоняться до 120 ватт энергопотребления — это верхний предел мощности Ryzen AI Max+ 395. Для отвода тепла в корпус встроена система «Silent Liquid Cooling» — жидкостное охлаждение в портативной консоли встречается крайне редко. Также консоль получила классический форм-фактор с 8-дюймовым дисплеем на 120 Гц и поддержкой VRR. Управление включает стандартные кнопки ABXY, два стика, крестовину и многоуровневые триггеры. Хранение данных будет реализовано на базе mini SSD, но подробностей пока немного. Остаётся открытым и вопрос автономности, а также наличие съёмного аккумулятора, как у GPD WIN 5, но детали обещают раскрыть в ближайшее время.