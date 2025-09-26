OneXPlayer представила безумно мощную консоль OneXfly APEX

OneXPlayer стала третьим производителем портативных игровых устройств, который готовит приставку на базе процессора AMD Strix Halo с флагманской архитектурой Zen 5. Компания, одной из первых внедрившая Strix Point в массовые портативные консоли, представила новый флагман OneXfly APEX — в соцсетях она анонсировала свою самую быструю консоль, оснащённую процессором Ryzen AI Max+ 395 с 16 ядрами и 32 потоками. Этот процессор также получил мощнейшую встроенную графику Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками на архитектуре RDNA 3.5. Пока что единственным устройством на Strix Halo, вышедшим в продажу, остаётся GPD WIN 5, однако OneXPlayer, судя по всему, сможет обойти AYANEO и выпустить свой вариант раньше.

Производитель нацелен раскрыть максимум возможностей нового процессора, ведь OneXfly APEX способен разгоняться до 120 ватт энергопотребления — это верхний предел мощности Ryzen AI Max+ 395. Для отвода тепла в корпус встроена система «Silent Liquid Cooling» — жидкостное охлаждение в портативной консоли встречается крайне редко. Также консоль получила классический форм-фактор с 8-дюймовым дисплеем на 120 Гц и поддержкой VRR. Управление включает стандартные кнопки ABXY, два стика, крестовину и многоуровневые триггеры. Хранение данных будет реализовано на базе mini SSD, но подробностей пока немного. Остаётся открытым и вопрос автономности, а также наличие съёмного аккумулятора, как у GPD WIN 5, но детали обещают раскрыть в ближайшее время.
