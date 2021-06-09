Сегодня бьюти-индустрию развивается стремительными темпами. Кроме того, она всегда актуальна. В индустрии красоты царит огромная конкуренция. Бьюти-индустрия включает множество направлений, это и маникюрный сервис, косметика, депиляция и эпиляция, спа-процедуры и многое другое. Освоить все направления можно с помощью курсов. Рассмотрим такое направление как бровист - это стремительно развивающее направление бьюти-индустрии.

Бровист - это архитектор вашего лица. Он учитывает форму лицу, его анатомические особенности и подбирает правильную форму бровей, которая бы подчеркивала достоинства и корректировала недостатки лица клиента.

Обучение по оформлению бровей можно пройти онлайн. Программа курса включает в себя теорию и практику. В теории описывается информация о данной профессии, рабочая зона, материалы с которыми необходимо работать, инструменты (пинцет, нить, воск, brow paste, краска и хна) и другие аспекты. Вас обучат правильно подбирать материалы для работы, корректировать асимметрию или редкие брови, подбирать форму и цвет, подчеркивающие красоту клиентов. Расскажут фишки и приемы для облегчения работы.

Этапы обучения

Теоретическая часть

Тестирование по пройденному материалу

Получение сертификата международного образца

Практические занятия

Онлайн обучение бровиста с нуля подойдет начинающим и действующим мастерам. Мастера могут освоить новые техники и технологии, благодаря чему, вы сможете поднять стоимость оказываемых вами услуг. В школе обучают профессиональные преподаватели имеющих огромный опыт в своих направлениях. Преподаватели обучили более тысячи учеников, которые уже преуспели в сфере бьюти-индустрии. Собственная методика обучения позволяет достичь максимального результата в кротчайшие сроки. Помимо представленных курсов, университет обучает таким направлениям: маникюр, педикюр, визаж, депиляция, работа с ресницами, есть курсы парикмахерского искусства, косметологии, массажа, татуажа и других.

Курсы

Мастер по бровям

Ламинирование бровей

Тридинг

Архитектура брови

Бровист PROг

Продолжительность курса составляет пять уроков, одно практическое задание и один тест. Теория как правило закрепляется практикой. По окончанию курса у вас на руках будет официальный документ, который подтвердит вашу компетентность. Для работника это хороший плюс. С помощью полученных знаний и опыта, а также сертификата о прохождение курса. Это открывает большие возможности для успешного старта в индустрию красоты. Не упустите свой шанс.