Oosto выпустил периферийное устройство Vision AI

Oosto объявила сегодня о выпуске Oosto Vision AI Appliance, революционного передового устройства, которое обеспечивает мощность и безопасность Vision AI в устройстве размером с ладонь. Устройство Vision AI основано на модульной системе NVIDIA Jetson Xavier NX и оснащено современными моделями нейронных сетей Oosto для видеоаналитики, оптимизированными для поддержки устройств с низким энергопотреблением. Примечательно, что это было достигнуто без ущерба для превосходной производительности, безопасности или точности распознавания.

В 2021 году компания внедрила свои алгоритмы Vision AI в семейство CV2x периферийных SoC Vision от Ambarella. Перенос рабочей нагрузки на уровень микросхем и периферийных устройств позволяет организациям выполнять анализ видео в реальном времени. Oosto, партнер NVIDIA Metropolis, является пионером в области Vision AI и оптимизирует нейронные сети для работы на небольших современных устройствах, сохраняя при этом максимальную производительность и точность распознавания.
Комментарии и отзывы Oosto Vision AI Appliance
QNAP представляет четырехъядерную платформу NAS TS-x64U с дв…
QNAP представляет четырехъядерную платформу NAS TS-x64U с двКомпания QNAP Systems, Inc., ведущий новатор в области вычислительных, сетевых и систем хранения данных, …
Представлен светодиодный проектор Portronics Pico 10 Smart M…
Представлен светодиодный проектор Portronics Pico 10 Smart MКомпания Portronics представила в Индии умный музыкальный светодиодный проектор Pico 10. Компактное устро…
Google анонсирует «песочницу конфиденциальности» на Android…
Google анонсирует «песочницу конфиденциальности» на AndroidGoogle объявил, что запускает Privacy Sandbox на Android, это обеспечит большую конфиденциальность для по…
Lenovo выпустила рабочую станцию ​​P620 с процессором AMD Ry…
Lenovo выпустила рабочую станцию ​​P620 с процессором AMD RyСегодня компания Lenovo анонсировала новое поколение настольной рабочей станции ThinkStation P620. Рабоча…
Android Auto получил новый диагностический инструмент, котор…
Android Auto получил новый диагностический инструмент, которПоследнее обновление Google для приложения Android Auto содержит новый инструмент диагностики запуска USB…
Этим летом Disney+ станет доступен во многих странах…
Этим летом Disney+ станет доступен во многих странахКомпания сообщила, что этим летом Disney+, платформа потокового видео, расширится до более чем 50 новых с…
Портативная безвентиляторная установка для майнинга криптова…
Портативная безвентиляторная установка для майнинга криптоваЕсли вы ищете что-то более тихое, чем большинство доступных в настоящее время установок для майнинга крип…
TerraMaster представил компактный NAS T12-423 с 12 отсеками …
TerraMaster представил компактный NAS T12-423 с 12 отсеками TerraMaster, профессиональный бренд, специализирующийся на предоставлении инновационных продуктов для хра…
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor