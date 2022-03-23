Oosto выпустил периферийное устройство Vision AI

Oosto объявила сегодня о выпуске Oosto Vision AI Appliance, революционного передового устройства, которое обеспечивает мощность и безопасность Vision AI в устройстве размером с ладонь. Устройство Vision AI основано на модульной системе NVIDIA Jetson Xavier NX и оснащено современными моделями нейронных сетей Oosto для видеоаналитики, оптимизированными для поддержки устройств с низким энергопотреблением. Примечательно, что это было достигнуто без ущерба для превосходной производительности, безопасности или точности распознавания.

В 2021 году компания внедрила свои алгоритмы Vision AI в семейство CV2x периферийных SoC Vision от Ambarella. Перенос рабочей нагрузки на уровень микросхем и периферийных устройств позволяет организациям выполнять анализ видео в реальном времени. Oosto, партнер NVIDIA Metropolis, является пионером в области Vision AI и оптимизирует нейронные сети для работы на небольших современных устройствах, сохраняя при этом максимальную производительность и точность распознавания.