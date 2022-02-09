Операционная система Apple для VR-шлема называется realityOS

По сообщениям издания MacRumors, операционная система, на которой, по слухам, работает гарнитура виртуальной или дополненной реальностью Apple, может называться realityOS. Этот термин был замечен несколькими источниками в недавнем открытом исходном коде GitHub и журналах загрузки App Store. О существовании такой ОС впервые сообщил Марк Гурман из Bloomberg (это произошло ещё в 2017 году — тогда систему тоже назвали realityOS), и, как сообщается, внутри Apple она известна под кодовым названием «Дуб». Номенклатура «ОС» была бы логичной, учитывая названия операционных систем Apple iOS, macOS, iPadOS, tvOS и watchOS. Слухи о разработке компанией Apple гарнитур AR/VR ходят уже много лет. Apple приобрела VR-компанию VRvana в 2017 году, предполагая, что она будет помогать заниматься этой технологией. В 2019 году издание The Information сообщило, что смешанная гарнитура AR/VR появится в 2022 году, а очки AR появятся к 2023 году.

Однако последний слух от Bloomberg предполагает, что гарнитура будет отложена до 2023 года из-за проблем с разработкой — гаджет банально перегревается при активной работе. По сообщениям аналитика Минг-Чи Куо, новейший шлем будет предлагать вычислительную мощность наравне с M1 в Mac и может быть полностью автономным гаджетом без необходимости привязки к компьютеру. Впрочем, даже если разработчики уже получают систему realityOS, это вовсе не значит, что устройство действительно готово к полноценному релизу.
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