Операционная система Xbox Series X занимает почти 200 ГБ

Xbox Series X обладает преимуществом SSD-накопителя объемом 1 ТБ, что делает его явным победителем над SSD-накопителем PS5 емкостью 825 ГБ по объему свободного места. Однако это может не иметь большого значения после того, как горстка критиков, получивших в руки консоль, сообщила, что можно использовать только 802GB.

Это означает, что для операционной системы консоли выделяется примерно 200 ГБ хранилища SSD. В настоящее время неизвестно сколько места будет занимать операционная система PS5. Если операционная система PS5 будет по размеру равной Xbox Series X, потребители, скорее всего, будут недовольны. Это будет означать, что на PS5 всего 625 ГБ полезного пространства.
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