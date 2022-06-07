Операционная система iOS 16 получает поддержку контроллеров консоли Nintendo

В iOS 16 была добавлена поддержка большего количества контроллеров, в том числе контроллеров для Nintendo Switch. На данный момент известно, что контроллеры Nintendo поддерживаются операционными системами iOS 16 и iPadOS 16. Вероятно, они также будут поддерживаться новыми версиями tvOS и macOS. Поддержка контроллеров позволяет играть игры на iPhone, используя контроллер Nintendo Switch Joi-Con или Pro Controller.
Встроенная поддержка контроллеров Nintendo Switch доступна в бета-версии для разработчиков и выйдет официально этой осенью.