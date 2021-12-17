Оперативная память CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 со скоростью 6400 МГц

CORSAIR сегодня анонсировала новые комплекты своей знаменитой высокопроизводительной памяти DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 с частотой до 6400 МГц. Доступные в наборах 2x16 ГБ, DOMINATOR PLATINUM RGB 6200 МГц и 6400 МГц достигли нового рубежа благодаря беспрецедентным скоростям и теперь более настраиваемы, чем когда-либо, благодаря новому диспетчеру XMP в программном обеспечении CORSAIR iCUE.

DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 спроектирован со смелым и утонченным эстетическим оформлением, дополняющим его характеристики мирового класса, освещен 12 сверхъяркими светодиодами CAPELLIX с индивидуальной адресацией на модуль и искусно изготовлен из красивого кованого алюминия. Его запатентованная конструкция охлаждения DHX гарантирует, что производительность не снижается даже на частотах 6400 МГц. Как и вся память CORSAIR, на DOMINATOR PLATINUM RGB предоставляется ограниченная пожизненная гарантия.

В ноябре оверклокер Дэвид Миллер, также известный как mllrkllr88, установил новый рекорд скорости для памяти CORSAIR DDR5, достигнув скорости 8149 МТ/с при охлаждении жидким азотом. Эти проверенные результаты делают CORSAIR лучшим выбором для оверклокеров, стремящихся достичь самых высоких в мире частот. Поскольку скорость в поколении DDR5 продолжает расти, CORSAIR остается на первом месте производительности.