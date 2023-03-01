Oppo Air Glass 2 очень понравились журналистам

Сегодня в рамках мероприятия MWC 2023 компания Oppo официально представила миру свои новые умные очки дополненной реальности Oppo Air Glass 2, которые сразу же были протестированы журналистами. И оказалось, что устройство довольно неплохое, конечно, но пока что говорить о повсеместном использовании в реальной жизни рано. Дело в том, что софт, который необходим для интеграции таких очков в жизнь пользователя, ещё далёк от идеала, так что фанатам современных технологий придётся подождать, пока производитель доведёт программное обеспечение до нужных кондиций. При этом в аппаратном плане устройство выглядит достаточно привлекательно и заслуживает на то, чтобы пользователи как минимум обратили своё внимание на этот вопрос.

В компании заявили, что устройство Oppo Air Glass 2 способно демонстрировать на каждый глаз пользователя изображение с яркостью до 1000 нит, при этом сами очки весят всего 38 грамм и предоставляют доступ к различным функциям вроде навигации в реальном времени. Это, теоретически, в будущем позволит полностью заменить необходимость в смартфоне, потому что пользователь сможет получать все данные буквально от первого лица. Это очень интересная технология, которая выглядит крайне амбициозно в будущем — когда технологии позволят интегрировать достаточно производительности в тонкую дужку очков, пользователь сможет легко получать все данные из интернета или отвечать на сообщения без помощи рук — только за счёт голоса.