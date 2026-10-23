Oppo представила компактный планшет Pad Mini

Компания Oppo пытается занять нишу компактных планшетов на Android, в которой уже много лет практически нет достойных альтернатив iPad mini. Производитель выпустил новинку под названием Pad Mini с экраном диагональю 8,8 дюйма, благодаря чему устройство должно быть удобным для использования одной рукой. Собственно, главная особенность планшета — OLED-дисплей с разрешением 2520х1680 пикселей, адаптивной частотой обновления до 144 Гц и матовым покрытием. Последнее уменьшает количество бликов и создаёт более привычные ощущения при письме стилусом — напоминает работу с бумагой. Пиковая яркость достигает 1600 нит, хотя некоторые источники сообщают о более высоких локальных значениях.

За производительность отвечает 3-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, обеспечивающий уровень быстродействия, близкий к флагманским устройствам 2026 года. Также планшет работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16 и поддерживает Wi-Fi 7. Несмотря на толщину всего 5,46 мм, Oppo Pad Mini оснащён аккумулятором ёмкостью 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Такое сочетание тонкого корпуса и вместительной батареи выглядит особенно примечательно для компактного устройства. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, а фронтальная — 8 Мп. Их возможностей должно быть достаточно для повседневной съёмки и видеозвонков. Всё же это не смартфон, а планшет, который нацелен на слегка иной набор развлекательных и рабочих задач.