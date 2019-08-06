Опрос PlayStation 5 показывает, что геймеры готовы платить до 600 евро.

Опрос, проведенный немецким техническим сайтом CHIP.de, показал, насколько люди готовы раскошелиться на грядущую консоль PlayStation 5. Цена следующей PlayStation от Sony стала горячо обсуждаемой темой, поскольку аналитики конкурируют друг с другом, чтобы предсказать точную цифру. Числа варьировались довольно значительно,от 399 долларов до 1000 долларов США .

Известный веб-сайт CHIP.de предоставил немецкоязычной аудитории возможность заявить, сколько денег они будут готовы потратить на PlayStation 5. На момент написания опроса в CHIP приняли участие более 5800 человек. С цифрой 600 евро, очевидно, магическое число. Похоже, что некоторые обнадеживающие типы проголосовали за 100 евро, в то время как более реалистичные наблюдатели цен на PS5, набрали от 400 до 600 евро. Принимая во внимание результаты опроса, если Sony оценивает свою PlayStation 5 ниже 600 евро, это должно стимулировать продажи, так как многие геймеры будут рады, что консоль не превысила свой максимальный предел расходов. На графике опроса наблюдается очень резкое снижение с 600 до 700 евро, что говорит о том, что цена на PS5 в этом регионе или выше не будет разумным решением для руководителей Sony.

Однако важно учитывать общий статус людей, принимающих участие в опросе. Но для максимизации продаж Sony вынуждена учитывать такие переменные, как конкуренция и каждый конкретный рынок.